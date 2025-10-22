Bursa'nın dağlarından İsviçre'nin sofralarına, lezzeti dünyanın dilinde: 'Almanya'ya evet desek iç piyasaya ürün kalmaz'

Dalından sofraya kooperatif üretimi





Katırlı Mahallesi’nde 150 hane ve 200 ortak bulunduğunu ifade eden Bayrak, ürünleri öncelikle kendi ortaklarından, ihtiyaç halinde ise çevre mahallelerdeki güvenilir üreticilerden temin ettiklerini söyledi. Zeytinlerin güneye bakan yamaçlarda yetiştiğini vurgulayan Bayrak, "İyi bir lezzet ve aroma yakaladık. Bu lezzeti sürdürmemiz gerekiyor. Kuru tarım yapıyoruz, doğanın verdiği suyla üretiyoruz. Genelde şarküteriler alıyor bizden. Ambalajlamayı ve satışı da kendimiz yapıyoruz" dedi.