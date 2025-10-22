Dayanma gücümüz kalmadı: İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor

İş dünyası yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sanayi, yatırım ve ihracata darbe vuran faizlerin indirilmesini istedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe durumu “Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor. Firmalar iki yıldır %45-50 faizle borçlanıyor. Birçok işletme dayanma gücünü kaybetti” diyerek özetledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi iş dünyası temsilcileri, faiz oranlarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini Yeni Şafak’a anlattı. MÜSİAD, ASKON, TİM, ATO, İTO, ASRİAD ve TÜMSİAD, yüksek faizlerin üretim ve yatırımı yavaşlattığını, istihdamı ve ihracatı olumsuz etkilediğini belirterek, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve makroekonomik dengelerin korunması için somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.
ORTAK BEKLENTİ FAİZDE GEVŞEME ADIMI ATILMASI
İş dünyası temsilcileri, faiz politikasında dengeli ama kararlı bir indirim sürecinin sürdürülmesi gerektiği görüşünde birleşti. Yapılan açıklamalarda, yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve finansman erişiminin kolaylaştırılması gerektiği belirtildi. Mevcut seviyelerin yatırım kararlarını ertelediğini ve ekonomik büyüme potansiyelini zayıflattığını dile getiren iş dünyasının ortak beklentisi; para politikasında veriye dayalı, ölçülü ama reel sektörü destekleyici bir gevşeme adımının atılması oldu.
MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir: Yatırım için kritik adım
- Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısını iş dünyası olarak dikkatle takip edeceğiz. Haziran 2024’ten itibaren düşüşe geçen yıllık bazlı enflasyonun geçtiğimiz ay 0,34 puanlık artışla yüzde 33,29 seviyesine yükselmesi, dezenflasyon sürecinde bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu, para politikasında daha temkinli, dengeli ve veriye dayalı adımların gerekliliğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın sınırlı ve kademeli bir faiz indiriminin makroekonomik istikrar ve yatırım planlaması açısından yerinde olacağını düşünüyoruz. Beklentimiz 100-150 baz puanlık ölçülü bir indirim. Enflasyon artışı geçici arz şoklarından kaynaklanıyor. Faiz indirimlerinin etkili olabilmesi için üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarını destekleyen teşvikler ile yapısal reformların eş zamanlı uygulanması gerekiyor.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatı frenledi
- Yüksek faizler ihracatçı firmalar üzerinde baskı oluşturuyor. Son iki yılda finansman maliyetleri hızla yükseldi. İhracatta rekabetçiliğimiz büyük zarar gördü. Finansmanın pahalı kalması firmalar üzerinde ekstra bir yük oluşturdu. Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor. Firmalar yaklaşık iki yıldır yüzde 45-50 bandında faizle borçlandı. Birçok işletme artık dayanma gücünü yitirdi. İndirimde yaşanan gecikme, firmalarımızın ayakta kalma çabalarına büyük sekte vuruyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde artık çok daha cesur davranması bekleniyor.
TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan: Kredi yükü ağır
- Yüksek faizler reel sektör üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Mevcut durum firmalarımızın finansman maliyetlerini artırarak yatırım kararlarının ertelenmesine neden oluyor. Üretim maliyetlerinin artması istihdamı daraltma ve ihracat rekabetini azaltma riskini beraberinde getiriyor. Bu nedenle üretimi ve istihdamı desteklerken makro dengeleri de gözeten bir faiz politikası izlenmesi büyük önem taşıyor. Enflasyonla mücadelede faiz dışı, üretimi ve verimliliği artırıcı politika araçlarının öne çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Faizsiz finansman enstrümanları yaygınlaşmalı.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İndirim döngüsü devam etmeli
- Gelinen aşamada bilhassa KOBİ'ler için finansman maliyetlerindeki artışların sınırlandırılmasını zorunlu olarak görüyoruz. Merkez Bankası’nın bu yıl kalan iki toplantısında da faiz indirimi döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca faiz indirimlerinin hızlı bir şekilde mutlaka ve mutlaka ticari kredi faizlerine de aynen yansıması gerektiğini de vurgulamak isteriz. Eylül ayında enflasyondaki yüksek oranlı artışın geçici olduğu kanaatimizle birlikte, enflasyonda ancak aşağı yönlü seyrin devamı için kritik bir döneme girildiğini de dikkate almalıyız. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle oluşacak fiyat artışlarının etkisini sınırlı tutmak, büyük önem taşıyor. İzleyen aylarda yıllık artış hızındaki düşüşün dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin kesintisiz sürmesini vazgeçilmez önemde görüyoruz.
ASKON Başkanı Orhan Aydın: En az 200 puan indirim bekliyoruz
- Faiz oranları, yatırım ve üretim ortamının aleyhine ciddi oranda yüksek. Merkez Bankası’nın son dönemlerde olduğu gibi faiz indirimine devam etmesi gerekiyor. Yüksek kredi maliyeti yatırım ve tüketimi azaltıyor, ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor, kamu borçlanma maliyetini artırıyor, bütçe üzerindeki yük büyüyor. Faizler reel gelirleri eritirken ekonomik belirsizliği artırıyor. Merkez Bankası'ndan en az 200 baz puanlık bir düşüş bekliyoruz. Böylece sanayi ve altyapı yatırımları desteklenebilir, rekabet gücü arttırılabilir.
ATO Başkanı Gürsel Baran: Ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor
- Faiz oranları üretim, yatırım ve ihracat başta olmak üzere ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor. Faiz oranları, ekonomik faaliyetleri yönlendiren en temel araçlardan biri. Üretim, yatırım ve ihracatla büyümeyi hedefleyen bir ekonomi için faiz oranlarının seviyesi, yatırım kararlarından tüketici davranışlarına, döviz kurlarından istihdama kadar geniş bir yelpazede etkili oluyor. İş dünyamızın en temel beklentisi, üretim, yatırım ve ticaretin sürdürülebilirliği açısından finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve krediye erişimin kolaylaşması. Özellikle KOBİ’lerimiz için faiz oranlarının makul seviyelere inmesi ve finansmana erişimin güçlendirilmesi, ayakta kalmanın ve büyümenin ön koşulu haline geldi.
ASRİAD Başkanı Cemil Yıldız: Ekonomide denge şart
- Yüksek faizler üretim, istihdam, yatırım ve ihracat üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturuyor. Piyasada hiçbir reel ekonomik faaliyet, yüksek faiz kadar getiri sağlayamaz. Bu nedenle faizler en hızlı şekilde düşürülmeli, kur ve enflasyon dengesi sağlanmalı. Reel sektör ve ihracat bu dengesizlikten olumsuz etkileniyor. Yatırım ortamı iyileşmeli, sabit ücretli çalışanların durumu düzelmeli ve ihracat kârlı hale gelmeli.