Dayanma gücümüz kalmadı: İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor

Faiz oranları üretim, yatırım ve ihracat başta olmak üzere ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor. Faiz oranları, ekonomik faaliyetleri yönlendiren en temel araçlardan biri. Üretim, yatırım ve ihracatla büyümeyi hedefleyen bir ekonomi için faiz oranlarının seviyesi, yatırım kararlarından tüketici davranışlarına, döviz kurlarından istihdama kadar geniş bir yelpazede etkili oluyor. İş dünyamızın en temel beklentisi, üretim, yatırım ve ticaretin sürdürülebilirliği açısından finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve krediye erişimin kolaylaşması. Özellikle KOBİ’lerimiz için faiz oranlarının makul seviyelere inmesi ve finansmana erişimin güçlendirilmesi, ayakta kalmanın ve büyümenin ön koşulu haline geldi.