Faiz düşerse normale döneriz

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise projeler hakkında bilgi verdi. Keresteci, “İnşaatı süren 4 projemiz Hayat City Mahmutbey’de Ocak 2026 itibarıyla teslimler başlıyor. Özak Dragos ve Özak Duyu projelerinde teslimler 2026 ikinci çeyrekte; Hayat Flora’da ise ilk etap teslimleri 2027 ilk çeyrekte gerçekleşecek. Özak DOA Göktürk ve Büyükyalı’da ise yaşam devam ediyor. Bugün ev almak için doğru zamandayız. Faizlerin düşmesiyle birlikte oluşan fırsat penceresi, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor” dedi.