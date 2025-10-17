Faiz düşerse normale döneriz

Konut satışlarının beklentileri karşılamadığını belirten Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bunun önündeki en büyük engelin mevduat faizleri olduğunu söyledi. Akbalık, “Bankalar mevduat ve kredi faizlerini düşürürse satışlar normale döner” dedi.
Bu yıla ilişkin konut satışlarının hem inşaat sektörü hem de vatandaşın beklentisini karşılamaktan uzak olduğunu söyleyen Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, normalleşme anahtarının bankalarda olduğunu ifade etti. Mevduat faizlerinin yüksek olmasının konut satışlarını olumsuz etkilediğini belirten Ahmet Akbalık, markalı konut üreticilerinin bu sıkıntıyı aşmak için kendi içinde vadelendirme yoluna gittiğini söyledi.
MEVDUAT FAİZİ %30’UN ALTINA İNERSE
Özay GYO’nun projelerinin ve yatırımlarının anlatıldığı toplantıda konuşan Akbalık, “Bankalar mevduat ve kredi faizlerini düşürürse normalleşeceğimizi tahmin ediyorum. Mevduat faizleri yüksek olduğu için yatırımcı birikimlerini bankada tutmayı tercih ediyor. Mevduat faizi düşünce konuta talep artar. Mevduat faizi yüzde 30’un altına indiğinde yatırımcı bankadan çıkıp gayrimenkule yönelir. Yüzde 20’nin altına indiğinde ise konuta talep katlanır” şeklinde konuştu.
KONUTTAKİ STOK TALEBİ KARŞILAMAZ
Grup olarak şu anda 8 konut projesi yürüttüklerinin bilgisini veren Akbalık, “Yaklaşık 2 bin 500 konut yatırımımız devam ediyor. Projelerden ikisi tamamlandı, dördü devam ediyor, ikisi de planlama aşamasında. Faizlerin düşmesinin ardından artacak talebe bu 8 projeyle cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu. Türkiye’deki konut stokunun ortaya çıkacak talebi karşılamayacağını belirten Akbalık, uzun zamandır ertelenen talebin bir anda ortaya çıkmasının konut fiyatlarını artırabileceğini de dile getirdi.
Uluslararası arenaya çıkmak istiyor
- Gayrimenkulde portföylerini konut, turizm, ticari ve endüstriyel alanlarda çeşitlendirerek riskleri dağıttıklarını anlatan Akbalık, “Bugün artık hedefimiz yalnızca Türkiye değil. Avrupa’da da proje geliştirmeyi planlıyoruz. Konutta elde ettiğimiz tasarım, kalite ve marka deneyimini uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Turizmde ise sadece otel yatırımı değil; deneyim, hizmet ve sürdürülebilir gelir modeli geliştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Hayata değer katan projeler üretiyoruz
- Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise projeler hakkında bilgi verdi. Keresteci, “İnşaatı süren 4 projemiz Hayat City Mahmutbey’de Ocak 2026 itibarıyla teslimler başlıyor. Özak Dragos ve Özak Duyu projelerinde teslimler 2026 ikinci çeyrekte; Hayat Flora’da ise ilk etap teslimleri 2027 ilk çeyrekte gerçekleşecek. Özak DOA Göktürk ve Büyükyalı’da ise yaşam devam ediyor. Bugün ev almak için doğru zamandayız. Faizlerin düşmesiyle birlikte oluşan fırsat penceresi, yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor” dedi.