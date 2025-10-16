Yeni Şafak
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve

14:3916/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Merkez Bankası rezervleri 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv verileri belli oldu. Merkez Bankası toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar yükselişle 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası rezervleri 10 ekim haftasında 189,7 milyar dolara yükselerek yeniden rekor kırdı


TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı


Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.


Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.


Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.


