İtalyan basını duyurdu: Avrupa Ligi finalisti Galatasaray’ın yıldızı için gözü kararttı

Galatasaray'ın orta sahadaki enerjik ismi için İtalya devi harekete geçti. İtalyan basını Serie A devinin oyuncuyu devre arası renklerine bağlamak için teklifte bulunacağını iddia etti. İşte detaylar.
Galatasaray'ın yıldızlarından Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Foot Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta'nın gözü Yunus'un üzerinde.
Haberde, İtalyan ekibinin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve milli yıldızın liste başındaki isimlerden biri olduğu belirtildi.
Öte yandan Ademola Lookman'ın takımdan ayrılma durumunda bu transfer için devreye gireceği vurgulandı.
Ayrıca Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncuyu kolay kolay bırakmayacağı aktarıldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Yunus Akgün, bu müsabakalarda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.