Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ekim ayı için yeni personel alım ilanlarını yayımladı. Ülke genelinde hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre yönelik binlerce iş fırsatı adayların başvurusuna açıldı. En az ortaokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlar, İŞKUR’un e-şube portalı üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, şehir, meslek veya kurum bazlı filtreleme yaparak kendilerine uygun iş ilanlarını kolayca bulabiliyor. İşte İŞKUR aracılığıyla yayımlanan güncel Ekim 2025 iş ilanları ve detayları.