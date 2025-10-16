Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ekim ayına özel yeni iş ilanları yayımlandı. Kurum aracılığıyla hem kamu hem de özel sektörde binlerce kişiye istihdam fırsatı sunuluyor. En az lise mezunu adayların başvuru yapabildiği ilanlarda farklı şehir ve meslek gruplarına ait açık pozisyonlar yer alıyor. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi veya e-şube girişi üzerinden başvuru işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte şehir şehir güncel İŞKUR iş ilanları listesi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ekim ayı için yeni personel alım ilanlarını yayımladı. Ülke genelinde hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre yönelik binlerce iş fırsatı adayların başvurusuna açıldı. En az ortaokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlar, İŞKUR’un e-şube portalı üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, şehir, meslek veya kurum bazlı filtreleme yaparak kendilerine uygun iş ilanlarını kolayca bulabiliyor. İşte İŞKUR aracılığıyla yayımlanan güncel Ekim 2025 iş ilanları ve detayları.