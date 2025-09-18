Türk-İngiliz ortaklığı üçüncü ülkelerde güçlenecek

Türkiye ve İngiltere, müteahitlik alanında küresel pazarlarla iş birliği yapacak. Söz konusu ortaklık niyeti İstanbul'daki forumda bir kez daha vurgulandı. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Müteahhitler Birliği iş birliğinde düzenlenen 'Türkiye-Birleşik Krallık Altyapı ve Bölgesel İşbirliği Forumu' Birleşik Krallık İhracat Kredi Ajansının (UKEF) katılımıyla dün yapıldı. İki ülkenin firmaları Kazakistan, Özbekistan ve Sırbistan'da iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı. Toplantıda inşaat sektöründe dijitalleşme, yeni teknolojiler ve uygulamalar da ele alınırken; Türk müteahhitlik tecrübesi ile İngiltere’nin mühendislik ve finansman gücünün birleşmesinin “üçüncü ülkelerde güçlü ortaklık” sağlayacağı vurgulandı. Türkiye, Birleşik Krallık, Kazakistan ve Özbekistan'dan 100’den fazla firma temsilcisinin katıldığı forumun öğleden sonraki bölümünde firmalar arasında ikili görüşmeler yapıldı.

MÜTEAHHİTLİKTE YENİ DÖNEM

İki ülke, Orta Asya ve Balkanlar’daki ortak projeleri ve üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Forum, sürdürülebilir altyapı alanlarında iş birliğine de kapı araladı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, forumun açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin finansman, mühendislik ve proje hazırlama alanlarındaki dünya standartlarındaki güçlü yönlerinin Türkiye'nin müteahhitlik uzmanlığıyla bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ise, ortaklığın sadece her iki ülkedeki projeleri değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde ortak projeleri de içerdiğini kaydetti. Sönmez, her iki ülkenin de küresel rekabette büyük deneyim ve potansiyelleriyle karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olduğuna dikkati çekti.

KÜRESEL PAZARLARA ORTAK AÇILIM

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Başar Arıoğlu da Türk müteahhitlerinin zorlu koşullar altında dahi büyük ölçekli projeleri hayata geçirme konusunda, kalite, güvenlik ve zamanlama açısından kendini kanıtladığını söyledi. İngiliz şirketlerinin mühendislik, tasarım, danışmanlık ve finans alanlarında dünya çapında uzmanlık sunmakta olduğuna işaret eden Arıoğlu, "Güçlerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, küresel pazarda gerçek katma değer oluşturmak için eşsiz bir fırsat ortaya koymaktadır. Bu iş birliğini yalnızca olağanüstü altyapı projelerini birlikte gerçekleştirmek için bir araç olarak değil, aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sürdürülebilir refaha katkıda bulunan uzun vadeli ortaklıklar geliştirme fırsatı olarak görüyoruz" dedi.











