Aşırı hava olayları AB'ye 4 yılda 126 milyar avroya mal olacak

15:1016/09/2025, Salı
AA
2029'a kadar AB'de sıcak dalgalar, kuraklıklar ve sellerin neden olduğu kayıpların yaklaşık 126 milyar avro olacağı tahmin ediliyor.
Sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının 2029'a kadar Avrupa Birliği'nde (AB) 126 milyar avroluk ekonomik zarara yol açması bekleniyor.

Alman Mannheim Üniversitesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmacıları tarafından mevcut hava durumu verilerini ve tarihsel karşılaştırma ölçütleri kullanılarak yapılan "2025 Aşırı Hava Koşullarının Bölgesel Etkisine İlişkin Erken Tahminler" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmada, 2029'a kadar AB'de sıcak dalgalar, kuraklıklar ve sellerin neden olduğu kayıpların yaklaşık 126 milyar avro olacağı tahmin edilirken, bu kayıpların yaklaşık üçte biri olan 43 milyar avronun bu yıl gerçekleşeceği belirtildi.

Aşırı hava olaylarının, günlük yaşamı etkilerken derin ekonomik izler de bırakacağı vurgulanan araştırmada, olayların ekonomileri uzun vadede ne kadar ciddi etkileyeceği örneklerle anlatıldı.

Araştırmacılar, çalışmada sadece yıkılan binalar veya mahsuller gibi doğrudan maliyetleri değil, aynı zamanda sıcak dalgaları sırasında verimlilikte düşüş veya etkilenen bölgelerden insanların göçü gibi dolaylı maliyetleri de ele aldı.

Araştırmada, aşırı hava olaylarının iş gücü verimliliğini düşürdüğüne işaret edilerek, şehirlerdeki ısı koruması veya iyileştirilmiş su yönetimi gibi iklim uyum önlemlerine daha fazla yatırım yapılması savunuldu.

"Aşırı hava olaylarının gerçek maliyetleri yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır"

Mannheim Üniversitesi araştırmacısı Sehrish Usman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Aşırı hava olaylarının gerçek maliyetleri, bu olayların insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını, doğrudan etkilerin ötesinde çeşitli kanallardan etkilediği için ancak yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Resmi etki tahminleri genellikle gecikmektedir." ifadelerini kullandı.

Aşırı hava olaylarının Avrupa için artık uzak bir tehdit olmadığını ve kıtanın ekonomik gelişimini şimdiden etkilediğini belirten Usman, "Etkileri zamanında değerlendirerek, politika yapıcılar aşırı olayların sonuçları henüz ortaya çıkarken desteklerini ve uyum stratejilerini hedefleyebilirler." dedi.


