Aşırı hava olayları AB'ye 4 yılda 126 milyar avroya mal olacak

Araştırmada, 2029'a kadar AB'de sıcak dalgalar, kuraklıklar ve sellerin neden olduğu kayıpların yaklaşık 126 milyar avro olacağı tahmin edilirken, bu kayıpların yaklaşık üçte biri olan 43 milyar avronun bu yıl gerçekleşeceği belirtildi.