Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan asgari ücret açıklaması: İçimize sinerse imzalarız

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, önceki gün işçi adına katıldıkları Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantı için “Masadaki işveren tarafı ile olumlu geçti” mesajı veren Kavlak, Türk-İş’in yaklaşık 40 yıldır asgari ücret görüşmelerini yürüttüğüne işaret etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücretle ilgili 7 bin 785 rakamını değerlendiren Kavlak, şunları kaydetti: "Pazarlıklar orada başladı diye orada bitecek diye bir şey yok. Bakanlık rakamını söylesin görelim. Eğer içimize sinen, vicdanımızın kabul ettiği, 2022 yılının başında olduğu gibi toplumunun büyük kesimi tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa elbette bunu seve seve imzalarız. Ama içimize sinmeyen bir şey olursa kesinlikle bunun altına imza atmayız.” Kavlak, ücretli çalışanların üzerinde ağır vergi yükü bulunduğuna dikkati çekerek, "Her geçen yıl işçinin ücretinden eksilmektedir. Ücretliler genellikle 'sabit gelirli' olarak tanımlanır. Oysa mevcut vergi yapısıyla 'azalan gelirli' olarak tanımlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN ORANI %50

Asgari ücret ve civarında çalışanların oranının yüzde 50'lerde olması nedeniyle Türkiye'nin "asgari ücretliler ülkesi" haline geldiğini savunan Kavlak, "Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konu, ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir. Asgari ücret kapsamının düşürülmesinin yolu ise sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak toplu pazarlık sisteminin geliştirilmesidir" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret anketini değerlendiren Kavlak, "Kamuoyu yoklamalarını falan bir kenara bırakın. Biz işçinin içerisindeyiz, milletin içerisindeyiz. Biz vatandaşın ne istediğini çok iyi biliyoruz. O istekleri de dikkate alarak, bu asgari ücrette gereğini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İHRACATTA EMEKÇİNİN BÜYÜK PAYI VAR

Kavlak, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin asgari ücretle ilgili açıklamalarına şöyle cevap verdi: "Biz işçi ve işverenleri elmanın iki yarısı olarak görüyoruz. Türkiye, bugün ihracatta bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin, çalışanın büyük payı var. Eğer 'Asgari ücret, 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız' diye tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir."

Matrah artırımı çözüm olabilir

Pevrul Kavlak, ücretler üzerindeki verginin yüksek olduğunu söyledi. Gelir vergisi matrah tutarının artırılmasının çözüm olabileceğini ifade eden Kavlak, "Ücretler üzerinde yapılacak bir vergi düzenlemesi, yaklaşık 14 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücrette yapılan düzenleme, her çalışanın cebine 9 bin 200 lira ilave bir para bıraktı. Bunu çalışanlar cebinde hissetmedi. Brütü 16 bin lira olan bir çalışan yılbaşında net 13 bin 544 lira alıyorken, bu rakam 12. ayda 12 bin 100 liraya düşüyor, 1.400 lira civarında bir kaybı oluyor” dedi.

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