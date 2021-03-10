Türk kahvesi pazarının 150 yıldır lideri: Kurukahveci Mehmet Efendi

Türk kültüründe “kahve altı” teriminden türetilmiş, “kahvaltı”dan veya öğle yemeğinden sonra yorgunluk atmak, sohbetlere keyif katmak için içilen Türk kahvesinin en büyük temsilcisi Kurukahveci Mehmet Efendi, başta Türkiye olmak üzere; aralarında ABD, Rusya, Fransa ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu 50’yi aşkın ülkede tüketiliyor.

1871 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye’de, Türk kahvesi pazarında lider olan Kurukahveci Mehmet Efendi, Türk kahvesi denilince dünya çapında akla gelen ilk marka olma özelliği de taşıyor.

William Henry Bartlet’in çizgileriyle İstanbul Limanı’nda bir köşk kahvehanesi.

Kahve üretimine bir sanat gibi yaklaşan Kurukahveci Mehmet Efendi, 1871 yılından beri bu zanaatı beraberindeki ustalık, bilgi, tecrübe ve inceliklerle babadan oğula, ustadan çırağa aktarmaya devam ediyor. Türklerin dünyaya armağan ettiği Türk kahvesini, gelecek nesillerle buluşturma bilincini taşıyan firma, kahve severlere her yudumda aynı kalite ve keyfi ulaştırmayı amaçlıyor.

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Kurukahveci Mehmet Efendi

19'uncu yüzyıl sonlarına kadar Türk kahvesi çiğ çekirdek olarak satılıyor, evlerde tavada kavrulduktan sonra el değirmeninde çekiliyor ve içilebiliyordu. Bu durum Mehmet Efendi’nin kahveci dükkânını babasından devralmasına kadar sürdü. 1871 yılında işin başına geçen Mehmet Efendi, kahveyi dibeklerde öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya başladı. Böylece İstanbul Tahmis Sokağı’nda taze kavrulmuş, mis gibi kahve kokusu da çevreye yayıldı.

Mimar Zühtü Başar, Kurukahveci Mehmet Efendi ile.



Tahmis “kahve kavurma” demektir. Mehmet Efendi müşterilerine sağladığı bu kolaylıkla kısa bir zaman sonra “Kurukahveci Mehmet Efendi” diye anılmaya başladı.

Cumhuriyetten sonra 1934’te soyadı kanununun çıkması ile aile “Kurukahveci” soyadını aldı. Mehmet Efendi 1931 yılında vefat ettikten sonra, işi oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza sürdürdü. Kardeşlerin en büyüğü olan Hasan Selahattin (1897–1944) yurtdışının önemini hemen kavrar ve uluslararası etkinliklere katıldı.

1948 senesindeki bir ilan.

Marka Dönemi

Hulusi Bey (1904–1934) dönemin gelişen teknolojisini göz ardı etmezdi ve modern üretimi gerçekleştirdi. Ayrıca Tahmis Sokağı’ndaki dükkânın yerine dönemin ünlü mimarı Zühtü Başar’a günümüzde de kullanılmakta olan bir bina inşa ettirdi. Aynı dönemde müessese için, dönemin usta grafikeri İhap Hulusi Bey’e bir amblem çizdirir. Bu amblem günümüzde de kullanılmaktadır. Bir süre sonra yönetimi, Londra’da eğitim görmüş olan en küçük kardeş Ahmet Rıza Kurukahveci devraldı.

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Ahmet Bey’in dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor olması, onu reklama ve müesseseyi çağdaşlaştırma yönünde adımlar atmaya yöneltti. Bu dönemde kahve, parşömenli kâğıt paketlere konularak bakkallara otomobil ile dağıtılmaya başlandı. Ayrıca Galatasaray Sahne Sokağı’nda bir şube daha açıldı.

1934 yılında firmanın kahve dağıtımını yaptığı Opel marka kamyonet.

Üçüncü ve Dördüncü Kuşak

Bugün Kurukahveci’nin yönetiminde üçüncü ve dördüncü kuşak birlikte görev yapmaktalar. 1871 yılında Tahmis Sokağı’nda faaliyete başlayan işletme, günümüzde Y. Dudullu’daki yeni tesisinde üretimini sürdürüyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi kahvesi; Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarındaki 50 ülkeye ihraç edilerek modern ambalajlarda tüketicilere sunuluyor.

Müessese 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008’de Chicago Türk Festivallerinde; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008’de Frankfurt IMEX Turizm Fuarlarında; 2004, 2006, 2007 ve 2008’de Londra CONFEX Turizm Fuarlarında; 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018’de Madrid FITUR Turizm Fuarlarında; 2006’da Fransa “İstanbul la Magnifique” Yemek Festivali’nde; 2006, 2007 ve 2008 Utrecht Uluslararası Turizm Fuarlarında; 2007 ve 2008’de Londra WTM Turizm Fuarlarında; 2008’de Viyana Geleneksel Kahveciler Balosu’nda; 2013’te “Gezici Türk Kahvesi Evi”, Avrupa turunda ve 2014’te “Gelin Tanış Olalım” Kahve Festivali Tokyo, Budapeşte 21. Uluslararası Kitap Festivali ve Milano BIT Turizm Fuarı; 2015’te Aşkabat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu; 2016’da 28. Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı; 2016, 2017 ve 2018’de İstanbul, Ankara ve İzmir Kahve Festivallerinde; 2017’de Buenos Aires FIT Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı; 2018’de Sao Paulo WTM Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı’nda standlar açarak ziyaretçilere Türk kahvesi sunumu yapmayı sürdürüyor.. Tadımlar sırasında Türk kahvesinin tarihçesi ve kültürümüzdeki yeri anlatılarak, kültür elçiliği görevine devam edilir. Kurukahveci Mehmet Efendi kahvesi günümüzde Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarındaki 55’ten fazla ülkeye ihraç edilmekte ve modern ambalajlarda tüketicilere sunulmaktadır.