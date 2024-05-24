Türk kumaşını 20 ülkeye ihraç ediyor

Çerkezköy’de 62 bin metrekarelik kapalı alanda, 1.000’e yakın çalışanı ile Türkiye'nin en büyük entegre yünlü kumaş üreticilerinden olan Altınyıldız, Türkiye'nin tekstil gücünü dünyaya taşıyor. Geçtiğimiz yıl 2,1 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini artıran Altınyıldız, son iki yılda pazar payında yüzde 30, ihracatta ise yüzde 70 büyüme yakaladı. Geçen sene 25 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Altınyıldız, Amerika, Almanya, Hollanda, Japonya ve Avustralya başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Firmanın iç pazara sevk ettiği ihracat siparişleriyle bu gelir 30 milyon dolara ulaştı.

2024’TE 5 MİLYON METRE KUMAŞ SATACAK

Boyner Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, 2024’te 1,5 milyon metresi iç piyasada olmak üzere toplam 5 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar lira ciro elde eden Altınyıldız’ın önümüzdeki 5 yıllık dönemdeki hedefi çift haneli büyüme.

Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün, “2022 rakamlarına göre dünyada 385 milyon metrelik yünlü kumaş pazarı mevcut. Biz de bu pazarda 1.3’lük bir pay sahibiz” ifadelerini kullandı. Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ise, “Grubumuzun lokomotif şirketi Altınyıldız sessiz ama güçlü bir şekilde ihracatta iddialı bir seviyeye geldi. Altınyıldız’ın dünya devleriyle rekabet etmeye devam edeceğine olan inancımız tam” dedi.

Dünyanın ordusunu Altınyıldız giydiriyor

Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün, ihracat alanındaki önemli bir payın kurumsal üniforma pazarından geldiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) talebi üzerine 2017 yılında bu alanda üretime başladıklarını dile getiren Sökün, şunları söyledi: “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için özel kumaşlar geliştirdik. Aradan geçen 7 yılda sadece TSK değil, Amerika ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız’ın imzası var. Bugün satışlarımızın yüzde 20’sini de kurumsal üniforma satışından elde ediyoruz. 2023 yılında bu alanda 720 bin metre kumaş satışı gerçekleştirdik. 2024 yılında hedefimiz ise 1 milyon metre kumaş.”







