Ekonomi Türk SİHAların Karabağdaki etkisi NATOnun ayarlarını bozdu Böyle giderse kaybettik demektir
SAVUNMA SANAYİ

Türk SİHA'ların Karabağ'daki etkisi NATO'nun ayarlarını bozdu: Böyle giderse kaybettik demektir

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ harekatında Türkiye üretimi SİHA'lar etkin şekilde kullanıldı. Dünyanın saniye saniye takip ettiği savaşa dair en stratejik hamleler ve o hamlelere ilişkin görüntüler SİHA'larca servis edildi. NATO, SİHA'ların savaştaki rolünü incelemek üzere olağanüstü toplandı. Gizli toplantıyla ilgili konuşan ve Alman Savunma Bakanlığı uzmanı şu ifadeleri kullandı: Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2 adlı SİHA.
Bayraktar TB2 adlı SİHA.

Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son vermesi dünya çapında yankı uyandırdı.

ABD'li Bloomberg: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı
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ABD'li Bloomberg: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Doğu ve Batı ülkelerinin gündemini meşgul eden harekat, SİHA'ların etkisi ve propaganda gücüyle öne çıktı.

Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı
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Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı
Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.


NATO apar topar toplantılar düzenledi

Batı medyasında konuyla ilgili önemli ipuçları paylaşıldı. Alman medyasının verdiği bilgilere göre; NATO’nun silahlanma stratejisi tartışmaya açıldı.

İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları
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İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları

Söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi için toplantılar serisi planlandı ve bunlardan biri Berlin'de düzenlendi. Amerikan heyeti bu toplantıya yüksek güvenlikli hatlardan 'online' olarak katıldı.

Azerbaycan ordusuna ait TB2 SİHA, Ermenistan takviye güçlerini havaya uçurdu
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Azerbaycan ordusuna ait TB2 SİHA, Ermenistan takviye güçlerini havaya uçurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Ermenistan takviye güçlerinin yok edildiğini bildirdi.


Görüntüler tek tek incelendi

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kurduğu üstünlüğün masaya yatırıldığı toplantıda SİHA'ların rolü geniş yer tuttu. Görüntüler tek tek izlenerek yüzlerce tank, panzer, hareketli ve sığınak-karakol gibi hareketsiz unsurların imha edilişine dair videolar izlendi.

Azerbaycan ordusu durmuyor: SİHA'lar nokta atışıyla Ermenistan askerlerini girdikleri sığınakta vurdu
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Azerbaycan ordusu durmuyor: SİHA'lar nokta atışıyla Ermenistan askerlerini girdikleri sığınakta vurdu
Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı videoda, Azerbaycan ordusuna ait TB2 Bayraktar SİHA'nın zırhlı araçları ve Ermeni askerlerin girdiği bir sığınağı vurduğu görüntüler yer aldı.

Amerikan Forbes dergisi: İHA ve SİHA'lar Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacak
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Amerikan Forbes dergisi: İHA ve SİHA'lar Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacak

Alman uzman: Böyle gidersek kaybederiz

Berlin'deki toplantıların sonuncusuna katılan Alman Savunma Bakanlığından bir uzman, isminin gizli tutulması kaydıyla sadece şu ifadeleri kullanmakla yetindi: Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik.

Almanya'da SİHA filosu gündeme geldi

NATO toplantısının ardından Batı'da ilk etki Almanya Parlamentosu'nda görüldü. SDP İHA'lara silah sistemlerinin takılması ve böylece SİHA filosu oluşturulması yönünde ısrarcı oldu. Ancak bu talep parlamentodan geçemedi.

Alman basını Türk SİHA’larını konuşuyor: Biz SİHA’ları tartışırken Türkiye çok yüksek teknik düzeye ulaştı
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Alman basını Türk SİHA’larını konuşuyor: Biz SİHA’ları tartışırken Türkiye çok yüksek teknik düzeye ulaştı

Artık dünya eskisi gibi değil

  • Uzmanlar ‘Batı Dünyası’nın yanlış bir silahlanmaya gittiğini net bir şekilde ifade eden makaleler kaleme aldı. Güvenlik uzmanları; artık Körfez savaşında olduğu gibi güçleri aktarmanın mümkün olmadığını, “Bozucu teknoloji” ile bunun hem havada, hem de deniz altında kullanılacak SİHA'lar ile engelleneceğini belirtiyor.

Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler
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