Türk SİHA'ların Karabağ'daki etkisi NATO'nun ayarlarını bozdu: Böyle giderse kaybettik demektir

Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son vermesi dünya çapında yankı uyandırdı.

EKONOMİ ABD'li Bloomberg: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Doğu ve Batı ülkelerinin gündemini meşgul eden harekat, SİHA'ların etkisi ve propaganda gücüyle öne çıktı.

OYNAT 00:58 Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı. BiP'te paylaş

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NATO apar topar toplantılar düzenledi

Batı medyasında konuyla ilgili önemli ipuçları paylaşıldı. Alman medyasının verdiği bilgilere göre; NATO’nun silahlanma stratejisi tartışmaya açıldı.

DÜNYA İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları

Söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi için toplantılar serisi planlandı ve bunlardan biri Berlin'de düzenlendi. Amerikan heyeti bu toplantıya yüksek güvenlikli hatlardan 'online' olarak katıldı.

Görüntüler tek tek incelendi

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kurduğu üstünlüğün masaya yatırıldığı toplantıda SİHA'ların rolü geniş yer tuttu. Görüntüler tek tek izlenerek yüzlerce tank, panzer, hareketli ve sığınak-karakol gibi hareketsiz unsurların imha edilişine dair videolar izlendi.

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OYNAT 00:41 Azerbaycan ordusu durmuyor: SİHA'lar nokta atışıyla Ermenistan askerlerini girdikleri sığınakta vurdu Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı videoda, Azerbaycan ordusuna ait TB2 Bayraktar SİHA'nın zırhlı araçları ve Ermeni askerlerin girdiği bir sığınağı vurduğu görüntüler yer aldı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Amerikan Forbes dergisi: İHA ve SİHA'lar Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacak

Alman uzman: Böyle gidersek kaybederiz

Berlin'deki toplantıların sonuncusuna katılan Alman Savunma Bakanlığından bir uzman, isminin gizli tutulması kaydıyla sadece şu ifadeleri kullanmakla yetindi: Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik.

Almanya'da SİHA filosu gündeme geldi

NATO toplantısının ardından Batı'da ilk etki Almanya Parlamentosu'nda görüldü. SDP İHA'lara silah sistemlerinin takılması ve böylece SİHA filosu oluşturulması yönünde ısrarcı oldu. Ancak bu talep parlamentodan geçemedi.

DÜNYA Alman basını Türk SİHA’larını konuşuyor: Biz SİHA’ları tartışırken Türkiye çok yüksek teknik düzeye ulaştı

Artık dünya eskisi gibi değil

Uzmanlar ‘Batı Dünyası’nın yanlış bir silahlanmaya gittiğini net bir şekilde ifade eden makaleler kaleme aldı. Güvenlik uzmanları; artık Körfez savaşında olduğu gibi güçleri aktarmanın mümkün olmadığını, “Bozucu teknoloji” ile bunun hem havada, hem de deniz altında kullanılacak SİHA'lar ile engelleneceğini belirtiyor.