Ekonomi Türk tedarikçinin gözdesi Almanya
OTOMOTİV

Türk tedarikçinin gözdesi Almanya

Türk otomotiv tedarik sanayisinin 1 numaralı müşterisi Almanya oldu. İlk yarıda 6 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörün ürettiği her 4 parçadan birini 1 milyar 441 milyon dolarlık ithalatıyla Almanya satın aldı. En çok ihracat yapılan parçalar ise 4,7 milyar dolarla araç komponentleri ve 785 milyon dolarla lastik oldu.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Türk tedarikçinin gözdesi Almanya
Yılın 6 ayında 14 milyar 382 milyon 693 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,34’ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Türkiye’den yılın ilk yarısında 192 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 5 milyar 946 milyon 591 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyar 984 milyon 959 bin 602 dolardı. Yılın 6 ayında 14 milyar 382 milyon 693 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 41,34’ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İTALYA İKİNCİ SIRADA

  • Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay yüzde 24,23 ile Almanya’nın oldu. Bu ülkeye yılın ilk 6 ayında yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,60 artışla 865 milyon 32 bin dolardan 1 milyar 441 milyon 171 bin dolara yükseldi. Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 212 milyon 992 bin dolarlık ürün gönderilen İtalya’ya bu sene yapılan ihracat yüzde 97,22 artışla 420 milyon 68 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün listenin üçüncü sırasındaki Amerika Birleşik Devletlerine yan sanayi ihracatı yüzde 61,48 artarak 209 milyon 557 bin dolardan 338 milyon 383 bin dolara ulaştı.

RUSYA’NIN İTHALATI YÜZDE 77 ARTTI

Bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yan sanayi ihracatında Fransa yüzde 52,82 artış ve 335 milyon 875 bin dolarla 4’üncü, Birleşik Krallık yüzde 52,95 yükseliş ve 310 milyon 738 bin dolarla 5’inci, Rusya yüzde 77,81 artış ve 291 milyon 993 bin dolarla 6’ncı, İspanya ise yüzde 61,64 yükseliş ve 274 milyon 456 bin dolarla 7’nci sırada yer aldı. İspanya’yı 227 milyon 434 bin dolarla Polonya, 179 milyon 975 bin dolarla Romanya ve 168 milyon 239 bin dolarla Belçika takip etti. Ayrıca Fas’a 146 milyon 232 bin, Hollanda’ya 105 milyon 740 bin ve Slovenya’ya 103 milyon 881 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edildi. Geçen yılın ilk 6 ayında 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan 11 ülke sayısı, bu yılın aynı döneminde 13’e çıktı.

4,7 milyar dolarlık komponent ihracatı

  • Türk yan sanayisinin ihracatında alt dallar incelendiğinde ise ilk yarıda 4 milyar 743 milyon dolarlık ihracatıyla araç komponent ve araç aksamları birinci sırada yer aldı. Komponentlerin ardından 785 milyon dolarla iç-dış lastik ikinci, 224 milyon dolarla aküler üçüncü, 171 milyon dolarla motor dördüncü ve 97 milyon dolarla emniyet camı beşinci oldu. Türk tedarik sanayisi 250 binden fazla çalışan sayısı ve binlerce üreticisine sahip.
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