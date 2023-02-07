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Ekonomi

Türk tekstilci Paris’te Çin’e meydan okudu

Türkiye, Avrupa'nın önde gelen tekstil fuarlarından Texworld Paris'e İTO önderliğinde 122 şirketle katıldı. Fuar, 29 bin alıcı ve profesyoneli ağırlıyor.

İbrahim Acar
İbrahim Acar
04:00 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye, Avrupa'nın önde gelen tekstil fuarlarından Texworld Paris'e İTO önderliğinde 122 şirketle katıldı.

Türkiye, Avrupa'nın önde gelen tekstil fuarlarından Texworld Paris'e İTO önderliğinde 122 şirketle katıldı.

Türkiye, Avrupa'nın önde gelen tekstil fuarlarından Texworld Paris'e İTO önderliğinde 122 şirketle katıldı. Fuar, 29 bin alıcı ve profesyoneli ağırlıyor.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ FUARDA GÖSTERDİK

Türkiye’nin salgın süreci ve sonrasında Çin’e alternatif bir üretim merkezi olarak öne çıktığını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye’nin rekabet üstünlüğünü koruyabileceği en önemli ihracat dallarından biri tekstil. Türkiye, Texworld Paris’te salgın sürecinde tüm dünyanın da dikkatini çeken üretim merkezi potansiyelini, rekabet gücünün yüksek olduğu tekstilde bir kez daha gözler önüne seriyor. Texworld’ü, Türkiye’nin kaliteli ve çevre dostu ürünleri ile farkını ortaya koyması için fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

Şekib Avdagiç

SEKTÖRÜN İHRACATI 16 MİLYAR $’A ULAŞTI

Sektöre ilişkin bilgileri paylaşan Avdagiç, Türkiye’nin tekstil ve ham madde ihracatının geçen yıl 16 milyar dolara ulaştığının altını çizdi. Avdagiç, "Tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını, yani yarıya yakınını 27 Avrupa Birliği ülkesine yapıyoruz. Avrupa’da en önemli ihracat pazarımız ise İtalya. Bu ülkeyi Almanya, ABD, İspanya ve İngiltere takip ediyor. Geçtiğimiz yıl tekstilde ihracat artışına baktığımızda ise İran, Fas ve İspanya’nın öne çıktığını görüyoruz" açıklamasını yaptı. Tekstilde 1,3 milyona yakın kişi çalışıyor.

Fuara deprem hüznü çöktü

Texworld’e Türkiye’deki depremin hüznü çöktü. İTO organizasyonuyla fuara katılan Kahramanmaraş merkezli firmalarının yöneticileri acilen Türkiye’ye döndü. Kahramamaraş firmalarından İskur, Elif İplik ve Torteks’in fuardaki yetkilileri ilk depremden zarar görmezken, ikinci depremle birlikte yeniden Türkiye ile irtibat kurmaya çalıştılar. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise İstanbul Valiliği ile birlikte yapılan çalışmayla yardımda deprem olmayan illerle olanların eşleştirildiğini söyledi.


#Şekib Avdagiç
#İTO
#Texworld Paris
38 dakika önce
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Türk tekstilci Paris’te Çin’e meydan okudu
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