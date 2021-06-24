Türk tekstili için yepyeni ve uygun pazar: Anahtar teslim Avustralya

Dünyanın en büyük tekstil ihracatçılarından biri olan Avustralya, Türkiye’den iş insanlarına önemli fırsatlar sunuyor. Teknolojik gelişmeler ve elektronik ticaret sayesinde mesafeler önemli bir maliyet unsuru olmaktan çıkıyor.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN FIRSAT

İhracat cenneti sayılan Avustralya,IMF verilerine göre 1,4 trilyon dolarlık ekonomisi ile dikkat çekerken, tekstil ithalatı 11,5 milyar dolar seviyesinde. Bu özelliği ile ülke dünyada iç giyimde 7’nci ve dış giyimde de 8’inci sırada bulunuyor. Ülkemizin bu bölgeye tekstil ihracatı ise 109 milyon dolar gibi yetersiz seviyede. Kıta ülke durumundaki bölgede gümrük vergisi yüzde 5 ve tekstil perakende sektörünün büyüklüğü 20 milyar dolar.

YÜZDE 88'İ MARKA TERCİH ETMİYOR

Bir Avustralyalının kişi başı tekstil harcamasının yıllık 752 dolar olduğunu düşünürsek, ülkemizdeki girişimciler için önemli bir fırsat kapısı haline geldiğini görebiliriz. Ülke vatandaşlarının yüzde 88’i lüks olmayan tüketime yöneliyor. Bu da Avustralya'yı Laleli ve Osmanbey’deki girişimciler için cesaret verici bir pazar kılıyor. Türk tekstili için en önemli avantajlardan biri de bu ülkenin Çin ile siyasi nedenlere bağlı olarak ticaretinin azalması olarak gösteriliyor.

ÇİN’İN PAYI DÜŞÜYOR

Avustralya’nın Çin’den yaptığı tekstil ithalatı, son 6 yılda yüzde 70’ten yüzde 58’e düştü. Sektör temsilcilerine göre, ihracatçılar bu fırsatı iyi değerlendirip, Uzakdoğu devinin bıraktığı boşluğu doldurabilir. Bunun için Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bir tanıtım kampanyasına ve aktif çalışan bir ticaret ofisine ihtiyaç var.

TERS SEZON AVANTAJI

E-ticaret sayesinde binlerce KOBİ'nin bu ülkeye ihracatı kolaylaşmış durumda. Güney yarımkürede bulunan Avustralya’da mevsimler ülkemizin tam tersi. Dolayısıyla ters sezon avantajı ise yerli firmaların elinde stokları bölgeye yapılacak ihracat ile eriteceğine işaret ediliyor.

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Naim Çetintürk

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