Ekonomi Türk tekstili için yepyeni ve uygun pazar Anahtar teslim Avustralya
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk tekstili için yepyeni ve uygun pazar: Anahtar teslim Avustralya

11,5 milyar dolarlık tekstil ithalatıyla dünyada 8’inci sırada olan Avustralya, sunduğu sayısız fırsatla Türkiye’den tekstilcileri bekliyor. Kişi başı 752 dolarlık tekstil harcaması yanında, ters sezon avantajıyla yerli üreticiye stokları eritme şansı veriyor. E-ticaret sayesinde uzaklığın sebep olduğu maliyetlerin ortadan kalkması ve Çin’in tekstil ithalatının önemli ölçüde gerilemesi de ülkeyi cazip kılıyor. Sektör temsilcilerine göre, ihracatçılar bu fırsatı iyi değerlendirip, Uzakdoğu devinin bıraktığı boşluğu doldurabilir.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Türk tekstili için yepyeni ve uygun pazar: Anahtar teslim Avustralya
Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın en büyük tekstil ihracatçılarından biri olan Avustralya, Türkiye’den iş insanlarına önemli fırsatlar sunuyor. Teknolojik gelişmeler ve elektronik ticaret sayesinde mesafeler önemli bir maliyet unsuru olmaktan çıkıyor.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN FIRSAT

  • İhracat cenneti sayılan Avustralya,IMF verilerine göre 1,4 trilyon dolarlık ekonomisi ile dikkat çekerken, tekstil ithalatı 11,5 milyar dolar seviyesinde. Bu özelliği ile ülke dünyada iç giyimde 7’nci ve dış giyimde de 8’inci sırada bulunuyor. Ülkemizin bu bölgeye tekstil ihracatı ise 109 milyon dolar gibi yetersiz seviyede. Kıta ülke durumundaki bölgede gümrük vergisi yüzde 5 ve tekstil perakende sektörünün büyüklüğü 20 milyar dolar.

YÜZDE 88'İ MARKA TERCİH ETMİYOR

Bir Avustralyalının kişi başı tekstil harcamasının yıllık 752 dolar olduğunu düşünürsek, ülkemizdeki girişimciler için önemli bir fırsat kapısı haline geldiğini görebiliriz. Ülke vatandaşlarının yüzde 88’i lüks olmayan tüketime yöneliyor. Bu da Avustralya'yı Laleli ve Osmanbey’deki girişimciler için cesaret verici bir pazar kılıyor. Türk tekstili için en önemli avantajlardan biri de bu ülkenin Çin ile siyasi nedenlere bağlı olarak ticaretinin azalması olarak gösteriliyor.

ÇİN’İN PAYI DÜŞÜYOR

  • Avustralya’nın Çin’den yaptığı tekstil ithalatı, son 6 yılda yüzde 70’ten yüzde 58’e düştü. Sektör temsilcilerine göre, ihracatçılar bu fırsatı iyi değerlendirip, Uzakdoğu devinin bıraktığı boşluğu doldurabilir. Bunun için Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bir tanıtım kampanyasına ve aktif çalışan bir ticaret ofisine ihtiyaç var.

TERS SEZON AVANTAJI

E-ticaret sayesinde binlerce KOBİ'nin bu ülkeye ihracatı kolaylaşmış durumda. Güney yarımkürede bulunan Avustralya’da mevsimler ülkemizin tam tersi. Dolayısıyla ters sezon avantajı ise yerli firmaların elinde stokları bölgeye yapılacak ihracat ile eriteceğine işaret ediliyor.

Naim Çetintürk
Naim Çetintürk

UZAKLARA ERİŞMEK ARTIK KOLAY

  • İstinye Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk bu ülkeye muhtemel ticaret avantajını şöyle anlattı: “Günümüzde yurtdışı pazarlara açılmanın, kıtalararası ticareti geliştirmenin ve belirli satış hacimlerine ulaşabilmenin en uygun yolu dijital platformlar olarak görünüyor. Bu anlamda KOBİ’lerimiz için e-ticaret faaliyetlerini geliştirmeleri, buna yönelik web sitesi oluşturmaları ve sitelerinde çeşitli pazara ait dilleri içeren seçeneklerin geliştirilmesi son derece önemli hususlar. Özellikle spesifik pazarlara ürün satabilmek için o bölgenin yerel pazaryerlerini de değerlendirmek gerekiyor. Örneğin Avustralya için MyDeal (mydeal.com.au), Kogan (kogan.com), Trademe (trademe.co.nz), Grays (grays.com) ve Fishpond (fishpond.com.au) gibi farklı pazaryerleri, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu pazara erişmesi için oldukça kolay ve rahat bir mecra olarak kullanılabilir. Bu sayede hem ilgili pazarı tanımak hem de sezon avantajını değerlendirmek mümkün olacaktır.”
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