Türk Telekom'un ilk çeyrek geliri 9,5 milyar lira

Pandemi ile birlikte hayatımızda daha fazla yer eden teknoloji, ilgili şirketlerin faaliyet ve gelirlerini olumlu etkiliyor. Küresel ekonomideki daralma ve Rusya-Ukrayna krizinin piyasalara olumsuz etkilerine rağmen Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24,8’lik artışla 9,5 milyar liraya yükseltti.

TOPLAM ABONE SAYISI 52,2 MİLYONA ULAŞTI

Bu yılın ilk 3 ayında 561 milyon liralık net kâr elde eden Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 8,2 büyüyerek 4,1 milyar TL oldu.

İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin finansal sonuçlarını paylaştığı toplantıda, “2022’nin ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Toplam abone sayımız 52,2 milyona ulaştı. Sabit genişbant abone sayısı, 14,5 milyona çıkarken fiber abone sayımız ise 10,3 milyonu aştı. Fiber ağ uzunluğumuz 372 bin km’ye yükseldi ve fiber hane kapsaması da 30,6 milyona ulaştı” diye konuştu.

TVF İLE GÜÇLÜ YAPI

Önal, yılın ilk çeyreğinde TVF’nin (Türkiye Varlık Fonu) şirketin çoğunluk hissedarı olduğunu hatırlatarak, yeni sürecin Türk Telekom’u daha da güçlendireceğini söyledi. Önal, “Sağlam temelimiz, yeni koşullara çevik şekilde adapte olma yeteneğimiz ve teknolojik ilerlemeye yönelik tutkumuz; müşterilerimize, toplumumuza ve tüm paydaşlarımıza, stratejilerimizi etkin ve başarılı bir şekilde uygulamamızı sağlıyor” dedi. Önal ayrıca, hissedarlarına değer oluşturma taahhütleri doğrultusunda, Genel Kurul’da 28 Nisan tarihinden itibaren hisse sahiplerine 4,95 milyar TL nakit temettü ödenmesine karar verildiğini vurguladı.

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Beklentiyi aşan performans

2022 birinci çeyrekte hem faturasız hem de faturalı segmentin toplam 334 bin net abone kazanımı ile beklentilerinin üzerinde bir performans kaydettiklerini belirten Ümit Önal, “Faturasız abone kazanımı da 35 bin olarak gerçekleşti. Mobil tabanımızda faturalı abone oranı yüzde 65,3 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Prime abone tabanımız yıllık yüzde 48,7 büyüme ile 5,2 milyon aboneye ulaştı. Faturalı ve üst tarifelere geçiş etrafında belirlediğimiz mobil stratejimizin başarısı, dengeli bir abone ve ARPU (Abone Başına Ortalama Gelir) büyümesiyle kendini ortaya koydu. Faturalı ARPU yıllık yüzde 14,9 artarken, faturasız yüzde 22,3 yükseldi. Mobil gelirler ilk çeyrek için yüzde 23,4 ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü” ifadelerini kullandı.

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