Turkcell 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapmak için çalışıyor

"20. yüzyılın başlarında, ilk ortaya çıktıklarında 'Atsız Taşıyıcı-Horseless Carriage' olarak adlandırılan arabaların, zaman içerisinde 'Sürücüsüz Araçlar'a evrildiğine şahit olduk. Ancak o araçların yazılım eksiklikleri nedeniyle 'Atlı Taşıyıcı'yı yani at arabasını tanımadığını da gördük." diyen Koç, şunları kaydetti:

Müşterilere basit ve güvenli dijital 'self servis' deneyimler sunmak da sektörün masadaki gündemleri arasında bulunuyor. 2023'ün gündemleri arasında bulunan, ekonomik dalgalanmalar, artan iş yapma ve sermaye maliyetleri ile birlikte jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bir sene olarak kaydedildi. Önümüzdeki yılın 2023'ten daha parlak olacağına inanıyorum. 2024'te, 5G, büyük veri, siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zincir, sürdürülebilirlik gibi başlıklar hayatımızda olmaya devam edecek."

Artan enerji ihtiyacımızı karşılarken hem sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hem de maliyet avantajı yaratan bir kaynak olarak kendi üretimimiz olan yenilenebilir enerjiye yöneliyoruz. Tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler'in 78'inci Genel Kurulu kapsamında New York Borsası''nda gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım Forumu'nda (SDG Investment Forum) sürdürülebilirlik alanındaki stratejimizi anlattık. İklim değişikliğine karşı daha dayanıklı olma çabalarımız ve iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlarımızı ortaya koyan ilk TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures – İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporumuzu yayınladık. COP28 kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım Forumu'nda ilk kez tanıtılan 'İklim Hedeflerine Ulaşmak İçin Kurumsal Yatırımlar' raporunda, Turkcell'in sürdürülebilirlik çalışmalarının örnek olarak gösterilmesi de bizi ayrıca gururlandırdı. Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifikalı kaynakları kullanmanın yanında, bu alandaki yatırımlarımıza da hız katıyoruz."