Turkcell’in net kârı beklentileri aştı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal raporu açıklandı.





Turkcell, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 5,5 milyar TL net kâr elde etti.





Piyasa beklentisi ise Turkcell’in üçüncü çeyrekte 3,6 milyar TL net kâr açıklaması yönündeydi.





Turkcell önceki yıl aynı dönemde 2,40 milyon TL net kâr elde etmişti. Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 128 arttı.





Şirket, 2023 ilk çeyrekte 25,06 milyar TL gelir elde etti. Turkcell'in geliri geçen yıl aynı dönemde 14,20 milyar TL düzeyindeydi. Turkcell’in geliri yıllık bazda yüzde 77 arttı.





Turkcell, FAVÖK'ün (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 yükselişle 11,3 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. FAVÖK marjı ise 2,6 puan yükselerek yüzde 43,5 olarak gerçekleşti.





2023 BEKLENTİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ





Turkcell ayrıca 2023 yıl sonu gelir ve FAVÖK beklentisinde değişikliğe gitti.





Buna göre gelir büyümesi hedefi yüzde 71'den yaklaşık yüzde 73 seviyesine ve FAVÖK hedefi 37 milyar TL'den 39 milyar TL'ye yükseltildi.











