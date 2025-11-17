Turkcell’den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme

Turkcell, yılın 3. çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde, elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplamda 39 milyon abone bazına ulaşan şirket, bu alandaki liderliğini sürdürdü. Genel Müdür Ali Taha Koç, "Veri merkezi ve bulut alanındaki gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 51 büyüdü. Konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 59,5 milyar TL’ye ulaştı. İlk 9 ayki başarılı performans ışığında, 2025 hedeflerimizi yukarı yönlü güncelledik" dedi.

FİBERDE YATIRIMA SON SÜRAT DEVAM

Koç, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin,"Güçlü gelir performansımıza eşlik eden disiplinli maliyet yönetimimiz sayesinde FAVÖK (2) yüzde 10,5 büyüyerek 26,2 milyar TL’ye yükseldi. Kaydettiğimiz yüzde 43,9 FAVÖK marjı ile güçlü operasyonel kârlılığımızı yılın üçüncü çeyreğinde de koruduk. Net kârımız ise 5,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” bilgisini verdi. Koç ayrıca, "Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonuyla stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz veri merkezi ve bulut işimize bugüne kadar toplam 545 milyon Euro yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

MOBİL ABONE SAYISI 39 MİLYONU AŞTI

Müşteri bazını genişletmeye devam ettiklerini belirten Koç, şunları söyledi: "3’üncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone kazanımıyla, son 12 aydaki net faturalı abone artışımız 2 milyonu, toplam mobil abone bazımız ise 39 milyonu aştı. Gelire olan yüksek katkısı nedeniyle stratejik odağımızda yer alan faturalı abone oranımız ise yıllık bazda 4,6 puan artışla yüzde 79’a yükseldi. 16 Ekim’de gerçekleşen ihalede, bir operatörün alabileceği en yüksek kapasite olan toplam 160 MHz frekans hakkını elde ederek liderliğimizi bir kez daha tescilledik." Turkcell, ayrıca 3. çeyrek dönem içinde 107 bin yeni haneye fiber erişimi sağlayarak toplam kapsama alanını 6,2 milyon haneye çıkardı.

HEDEFLERE YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Ali Taha Koç yeni dönem hedefleri şu cümlelerle özetledi: “2025 yılına ilişkin öngörülerimizi (3) yukarı yönlü revize ettik. Gelir büyümesi beklentimizi, veri merkezi ve bulut gelirlerinde öngördüğümüz yaklaşık yüzde 43 büyüme ile birlikte yaklaşık yüzde 10, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 42-yüzde 43 aralığı olarak güncelliyoruz. Yoğun yatırım sürecimize rağmen, güçlü gelir büyümemizin de katkısıyla operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı (4) hedefimizi yaklaşık yüzde 23 seviyesine revize ediyoruz."







