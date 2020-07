Turkcell'in New York Borsası’nda 20. yıl coşkusu

Türkiye'de on binlerce kişiye istihdam sağlayan Turkcell geçen yıl, 2022'ye kadar her sene 1 milyon net müşteri kazanma hedefini açıkladı.

Turkcell, hisselerinin New York Borsası'nda işlem görmeye başlamasının 20. yıldönümünü kutluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, hisseleri New York Borsası'nda işlem gören ilk ve tek Türk şirketi durumunda. Turkcell, 2000 yılının Temmuz ayından beri Tük bayrağını Amerika'da dalgalandırmaya devam ediyor. Aradan geçen 26 yılda Türkiye’ye 50 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapan Turkcell, Ukrayna, Belarus, KKTC operasyonları ve tüm dünyada kullanılan dijital servisleri ile bölgesinin en önemli operatörlerinden birisi konumuna gelmiş durumda. Türkiye'de on binlerce kişiye istihdam sağlayan Turkcell geçen yıl, 2022'ye kadar her sene 1 milyon net müşteri kazanma hedefini açıkladı.

Bülent Aksu

DÜNYADA GENİŞ AĞ

Bu hedefle birlikte ana odak alanlarını dijital servisler, dijital iş çözümleri ve techfin olarak belirleyen şirket önümüzdeki üç senede bu alanların hepsinde lider olmayı amaçlıyor. Turkcell'in geliştirdiği dijital servislerin Türkiye'de her geçen gün kullanıcı sayısı artarken, dünyada da 37 ülkede farklı operatörler bu dijital servisleri kendi altyapılarına entegre ederek müşterilerine sunuyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell'in Türkiye'nin en değerli markalarından birisi haline geldiğini belirtti. Aksu, şunları kaydetti: “En yüksek teknolojiye sahip veri merkezlerimiz ve yerli dijital servislerimiz sayesinde ülkemizin verisinin ülkemizde kalmasını ve değere dönüşmesini sağlıyoruz. Tüm Turkcell’liler, ülkemizin teknoloji üreten ülke olma hedefine var güçleriyle destek olmaya devam edecek.”

REKLAM

YATIRIMLARA HIZ KESMEDEN DEVAM

Murat Erkan

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, “Turkcell olarak bayrağımızı uluslararası alanda daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu ülkeden daha fazla global marka çıkarmak en büyük hayalimiz” dedi. 5G’de, yerli yapay zekada, yerli ve milli mobil ödeme sistemlerinde öncü olmaya devam edeceklerini kaydeden Erkan, “Turkcell sadece son 5 yılda 31 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Turkcell Türkiye’nin kesintisiz iletişim ve hizmet için yatırımlara devam ediyor ve 2019 yılında 7 milyar TL’den fazla yatırım yaptı. Önümüzdeki dönemde de başta yeni nesil teknolojiler olmak üzere altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.