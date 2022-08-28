Ekonomi Turkish Cargo Avrupanın en başarılı hava kargo taşıyıcısı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turkish Cargo Avrupa'nın en başarılı hava kargo taşıyıcısı oldu

Türk Hava Yolları'nın lojistik markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayımlanan "Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine" göre toplam taşıma performansı ile hava kargo şirketleri arasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Turkish Cargo Avrupanın en başarılı hava kargo taşıyıcısı oldu
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo, "Kilometrelendirilmiş Tonaj" (Freight Tonne Kilometres - FTK ) verilerine göre 2021 yılında 9,2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı ve Avrupa'nın önde gelen hava kargo markalarını geride bırakarak zirveye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak tedarik zincirine sağladığımız katkılar ile hava kargo sektörüne değer katmaya ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Turkish Cargo'nun Avrupa'da sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine taşıyarak, 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Pazar payı, uçuş ağı ve taşınan tonajda rekor büyüme

Turkish Cargo, 2017 yılı itibarıyla yaptığı filo, altyapı, süreç ve kalite geliştirme yatırımları sonucunda son 5 yıllık süreçte dünyadaki sıralamasını 22. sıradan 4'üncülüğe, pazar payını ise yüzde 2,6 seviyelerinden yüzde 5,2 seviyelerini çıkarmayı başardı.

Filosunda 2017 yılında 13 kargo uçağı bulunduran marka, 2022 yılında bu sayıyı yüzde 53,8 artırarak uçak sayısını 20'ye çıkardı. Filodaki genişlemeye bağlı olarak Turkish Cargo'nun kargo uçaklarıyla sefer düzenlediği destinasyon sayısı ise yaklaşık iki katına çıkarak, 2022 yılında 100'ü buldu. THY, yolcu taşımacılığında olduğu gibi kargoda da en çok uluslararası noktaya sefer düzenleyen havayolu konumuna ulaştı.

Turkish Cargo, koronavirüs salgını döneminde dünya sağlık ürünlerindeki pazar payının yüzde 8 artmasıyla birlikte hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte kritik bir rol oynadı. Kriz ortamında yenilikçi çözümler üreten Turkish Cargo, yolcu seferlerinden kaynaklanan kapasite darlığını aşmak için düzenlediği 6 bin 500'ün üzerinde Pax-free (kargo uçağına dönüştürülmüş yolcu uçağı) seferiyle güvenilir bir lojistik markası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Turkish Cargo'nun 2021 yılı sonu itibarıyla operasyonlarını bünyesinde yürütmeye başladığı SMARTIST de tesis kapasitesi ve teknolojik altyapısı bakımından Avrupa'nın en büyük ve en modern hava kargo tesisi olarak faaliyet gösteriyor.

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