​Türkiye bölgenin veri üssü olacak

Özellikle Pandemiden sonra veri merkezlerinin stratejik önemi iyice ortaya çıktı. Pandemi öncesinde veri merkezlerinde Ankara'da doluluk oranı yüzde 85, İstanbul'da ise yüzde 80 civarındaydı. Bu oran son yıllarda yaklaşık yüzde 50 arttı. Ülkemizde verileri koruyan ve gerektiğinde kullanılabilir olmasını sağlayan bankaların dijital dönüşüm ofisleri, uluslararası teknoloji ve GSM şirketlerinin veri merkezlerinin Türkiye’de inşa etmesi hem stratejik hem de güvenilirlik açısından önemli. Cumhurbaşkanlığı'nın Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yayınlanan rapor ile Türkiye'nin bölgede veri merkezi üssü olması için adımlar atıldı.

VERİLERİMİZ GÜVENDE OLACAK

Yeni Şafak'a konuşan Uptime Instute Tier sertifikalı Makine Yüksek Mühendisi Cemil Çalıkıran, "Türkiye'nin data merkezi olmasında bazı avantajlar var. Daha önce bu bilgilerimiz başka ülkelerde depolanıyordu. Bu hem döviz cinsinden paranın çıkmasını hem de güvenlik açısından sıkıntılar doğuruyordu. Şimdi ise hem kendi verimizin güvenliğini sağladık hem de uluslararası firmaların verilerini depolamaya başladık. Böyle giderse yakın gelecekte bölgenin veri üssü Türkiye olabilir" dedi.

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SON BEŞ YILDA BÜYÜK ATILIM

2015'den önce küçük veri depolama merkezlerinin olduğuna dikkat çeken Çalıkıran, " Son beş yılda hemen hemen tüm bankalar veri merkezlerini açtı. GSM firmaları yatırım yaptı. Bunlar,Türkiye'nin güvenirliği için önemli adımlar. Çünkü bu veri merkezlerinde önemli ya da önemsiz bütün bilgiler saklanıyor. Cumhurbaşkanlığı da data merkezlerine yeni bir standart getirmek için çalışmalar yapıyor " ifadelerini kullandı.

YETİŞMİŞ VE GENÇ ELEMANIMIZ VAR

Türkiye'nin konumunun avantaj sağladığını kaydeden Çalıkıran, "Avrupa'da böyle bir şey yapmak daha zor. Türkiye'nin daha genç bir ülke olmasının avantajı var. Yetişmiş ve genç eleman var. Data merkezlerini yapabilecek servis elemanları bulunuyor. Dolayısıyla İrlanda'da merkez kurmaktansa Türkiye tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

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