Türkiye dışarıda altın üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin bir ilki gerçekleştirerek önümüzdeki dönemde yurt dışında altın üretimine başlayacağını açıkladı. Bayraktar, Türkiye’nin geçen yıl 24 milyar dolarlık altın ithalatı yaptığını hatırlatarak cari açığın azaltılması için altın üretiminin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bayraktar, “Nijer’deki altın sahasında faaliyetlerimizin ilk fazını tamamladık. Önümüzdeki dönemde bir ilki gerçekleştirerek, ülkemiz dışında altın üretimine başlayacağız” diye konuştu.

KARADENİZ GAZINDA KADEMELİ ARTIŞ

Bayraktar, bu yıl 92,4 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapıldığını belirterek, bu keşfin güncel değerinin 37 milyar dolar olduğunu söyledi. Sakarya sahasında üretimin kademeli arttırıldığını ifade eden Bayraktar, “Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda günlük 7 milyon metreküp olan üretimimiz, Faz-1’in tamamlanmasıyla 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Böylece 4 milyondan fazla hanemizin yıllık ihtiyacını kendi doğal gazımızla karşılıyor, yılda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ithalatı önlüyoruz. Osman Gazi ile günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. Faz-3’ün devreye alınmasıyla 2028 yılında günlük 45 milyon metreküpe ulaşacağız” açıklamasını yaptı. Bayraktar, kasım ayı itibarıyla denizde 15 kuyunun sondajının tamamlandığını, 2 kuyuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

7 MİLYON ARACA YERLİ PETROL

Petrol üretiminde de rekor seviyelere ulaşıldığını belirten Bayraktar, “Gabar’da geçtiğimiz yıl 57 bin varil olan günlük üretimimizi yüzde 42 artırarak 81 bin varile yükselttik. 2026’da 282’si karada, 18’i denizde olmak üzere toplam 300 sondaj yapmayı hedefliyoruz. Günlük toplam 180 bin varil üretim gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 7 milyon aracın yakıt ihtiyacını yerli petrolle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

KOMŞU ÜLKELERE ELEKTRİK İLETİM HATTI

Son bir yılda 18 ülke ile 20 anlaşma imzaladıklarını belirten Bayraktar, bu anlaşmalar sayesinde 143 milyar metreküplük LNG kontratıyla Türkiye’nin uzun dönemli arz güvenliğini sağladıklarını kaydetti. Öte yandan Bayraktar, elektrik ithalat ve ihracat hacminin arttırılması için Azerbaycan, Gürcistan, Suriye, Irak, Bulgaristan ve Yunanistan ile çalışmaların devam ettiğini ve Azerbaycan, Bulgaristan, ve Gürcistan'ı enerjide birbirine bağlayacaklarını belirtti.

Aile Fonu’na dev katkı

Enerji tüketim desteğine devam edildiğini belirten Bayraktar, “Petrol, doğal gaz ve maden üretiminden elde edilen devlet haklarından 15,8 milyar TL’lik kaynağı Aile ve Gençlik Fonu’na aktararak gençlerimize destek oluyoruz. Bugüne kadar 62 bini aşkın genç çiftimiz bu fondan yararlanmaya hak kazanmıştır” dedi.

Nükleer santralde Kanada’yla iş birliği

Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santral projelerine yönelik iş birliğini değerlendirmek amacıyla Kanada merkezli AtkinsRealis yetkilileriyle görüşüp karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdiklerini açıkladı.







