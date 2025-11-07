Devlet desteğiyle şeker kamışı ekti: Yılda 1 ton pekmez üretiyor

Kutlu, internet üzerinde de yoğun sipariş geldiğini aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yurtiçi ve yurt dışından talepler oluyor. Ben kadın girişimci olduğum için KOSGEB'den kurs alarak bu iş için üretim sertifikası aldım. Bu işi annem yapıyordu, o da annesinden öğrenmiş. Ben 2013 yılından bu yana yapıyorum. Bana bu yönde devlet desteği sağlandı. Kadın isterse her şeyi yapar. Yeter ki yanında, arkasında aile desteği olsun."