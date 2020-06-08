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Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından "Yatırıma Destek" TL kredisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan "Yatırıma Destek" TL kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre banka, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk Lirası ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.

YATIRIMLAR DESTEKLENECEK

Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredisi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.

Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini belirterek, bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini hatırlattı.

  • Ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Öztop, yeniden yapılandıkları 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdıklarını bildirdi.

Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olarak ele aldıklarını, bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılıklarını koruduklarını belirten Öztop, şu bilgileri verdi:

"Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık. Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor.

10 YIL VADE OLACAK

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası'nın yeni kredi türünde iş birliği yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla kadar vadeli ‘Yatırıma Destek’ TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız."

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