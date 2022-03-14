Türkiye otomotiv tedariğinde tırmanışa geçti: İhracat ilk 2 ayda 2 milyar doları aştı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Şubat dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi de yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 204 bin 72 adedi buldu.

ŞUBATTA 105 BİN ADET ÜRETİM

Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin Şubat ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalarak 105 bin 644 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 9,6 azalarak 61 bin 544 adede geriledi. Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda yüzde 61, kamyon grubunda yüzde 66, otobüs-midibüs grubunda yüzde 20 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde oldu.

TEDARİK SANAYİİ İHRACATI ANA SANAYİYİ YAKALADI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 1’e yakın azaldı, avro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 4,8 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azalarak 1,3 milyar avro oldu. Ocak- Şubat döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 7 oranında azalırken, tedarik sanayii ihracatı yüzde 10 arttı. Tedarik sanayisi ilk 2 ayda ihracatını 2 milyar 68 milyon dolara yükseltti.

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TİCARİ ARAÇTA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 4 artarken, hafif ticari araç grubunda da üretim yüzde 2 arttı. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 86 bin 842 adet, traktör üretimi de 7 bin 908 adet oldu.

Hafif ticaride %64 yerli payı

Ocak-Şubat döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 17 oranında azaldı ve 66 bin 661 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 arttı. Hafif ticari araç pazarında yerli payı yüzde 64 oldu.

Ana sanayi ihracatında düşüş

Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 azalarak 146 bin 627 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 13 oranında azalarak 85 bin 682 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 35 artarak 3 bin 112 adet olarak kayıtlara geçti. Otomotiv sanayi ihracatının Ocak-Şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Renault Austral

Renault Austral’le SUV’da güçlenecek

Renault, Paris’te tanıttığı yeni modeli Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model ekliyor. Yeni model, markanın küresel otomotiv pazarının merkezini oluşturan C segmentindeki konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacak.

Yeni Austral, ‘yaşanası otomobiller’ geleneğinin bir parçası ve kararlı modern bir yaklaşımla Arkana ve yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki adımını oluşturuyor. “Nouvelle Vague” yaklaşımı markayı teknoloji, temiz enerji ve hizmetlerle endüstride lider konuma getirmeyi amaçlıyor.

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RENAULT DNA’SI KORUNUYOR

Yeni Renault Austral, ‘Renaulution’ planına uygun şekilde üretilirken, marka DNA’sının ayırt edici özelliğiyle dikkat çekiyor. Yeni Austral’ın ileri teknolojili iç mekanı, Renault’nun tarihine damgasını vurmuş aile modellerine yakışan bir konfor düzeyi sunuyor.

HİBRİT SEÇENEKLE SUNULACAK

Yeni Austral, 32 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault’nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi 4CONTROL Advanced ile gelişmiş bir teknoloji seviyesi sunuyor. İttifak bünyesinde geliştirilen 3’üncü nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault olan yeni Austral, ‘Full Hybrid’ E-TECH sisteminin en yeni, güçlü ve verimli versiyonu dışında iki benzinli 48V veya 12V ‘Mild Hybrid’ seçenekleriyle sunuluyor. İspanya’daki Palencia fabrikasında üretilen Yeni Austral, Türkiye’de 2022 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak.

Elektrikli midibüste Karsan Avrupa lideri

Karsan, e-JEST modeli ile iki sene üst üste yakaladığı liderliği e-ATAK modeliyle de perçinledi. Avrupa’da yolcu taşıyacak olan ilk otonom elektrikli otobüs unvanının yanı sıra, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs pazarının en çok satan modeli de Karsan e-ATAK oldu. Chatrou Avrupa Pazar raporuna göre, 2021 yılını yüzde 30’luk segment payı ile kapatan e-ATAK, 8-15 ton arası elektrikli midibüs pazarının lideri oldu.

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