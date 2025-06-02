Türkiye, rüzgarda Avrupa lideri olacak

Rüzgar ve güneş gibi doğal kaynaklara dayalı üretimin istikrarsız yapısı, enerji depolama sistemleriyle dengeleniyor. Yeni yatırımların çoğu, depolama taahhütlü şekilde hayata geçiriliyor. Bu sayede Türkiye, enerji üretimini yalnızca rüzgar estiğinde veya güneş parladığında değil, talep edilen her saatte sürdürülebilir hale getiriyor. Bu entegrasyon, elektrik şebekesinin esnekliğini artırıyor ve İspanya-Portekiz örneğinde görüldüğü gibi büyük kesintilerin önüne geçilmesini sağlıyor. Bugün itibarıyla 30 gigavatlık ön lisanslandırılmış rüzgar kapasitesi bulunuyor. Bu potansiyel, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından da stratejik öneme sahip. Artan depolama yatırımları, doğal gaz gibi ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltırken, rüzgar gibi yerli ve temiz kaynakların değerini daha da artırıyor.