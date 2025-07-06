Türkiye Sigorta 8,2 milyar liralık sağlık primi üretti

Türkiye Sigorta Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Turgay Özata da teknoloji entegrasyonunun ve yapılan kampanyaların acente performansındaki etkisini vurguladı. Pusula Plus gibi mobil uyumlu platformlarıyla acentelerin işlerini hızlandırdıklarını aktaran Özata, "Yapay zeka tabanlı sistemlerimiz sayesinde hem başvuru süreçlerini sadeleştirdik hem de daha verimli bir hizmet ağı kurduk. Bu sayede acentelerimizle birlikte daha çevik, daha rekabetçi ve daha akıllı bir satış modeli oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu sağlık üretiminde yüzde 149'luk üretim artışı yakaladıklarını aktardı.