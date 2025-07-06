Türkiye Sigorta 8,2 milyar liralık sağlık primi üretti

Yılın 5 ayında sağlık alanında 1 milyon sigortalı sayısını yakalayan Türkiye Sigorta, 8,2 milyar liralık prim üretimiyle en yüksek büyüme oranına ulaştı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, yüzde 14,4 pazar payıyla ilk 5 ayı sektör lideri olarak tamamladıklarını söyledi.
Türkiye Sigorta, 2025 Acente Sağlık Buluşması kapsamında sağlık sigortacılığı alanındaki stratejilerini ve büyüme hedeflerini acenteleriyle değerlendirdi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ülke geneline yayılan 2 bin 694 çalışanı, 8 bin 968 hizmet noktası, 4 bin 203 acente ve brokeri, 13 milyon tekil müşterisiyle sigorta sektöründe güçlü bir yer edindiklerini belirtti. Çakmak, "Yılın ilk 5 ayında sağlık branşında toplam 8,2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirerek sektörün en yüksek büyüme oranına ulaştık" bilgisini verdi.
ACENTELERLE GELECEK VİZYONU PAYLAŞILDI
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Taha Çakmak dışında, Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Turgay Özata, Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ile İstanbul genelindeki acenteler katıldı. Toplantıda, Türkiye Sigorta'nın sağlık branşındaki performansı, uygulamaya alınan destek mekanizmaları ve teknoloji tabanlı çözümler acentelerle paylaşıldı.
%14,4'LÜK PAYLA SEKTÖR LİDERİ
Etkinlikte, 2025'in ilk yarısında sağlık branşında üretim ve adet bazında en yüksek performansı gösteren üç acenteye Genel Müdür Yardımcıları Tuba Buldu ile Mehmet Turgay Özata tarafından ödül verildi. Aynı dönemi 60,4 milyar lira prim üretimi ve yüzde 14,4 pazar payıyla sektör lideri olarak tamamladıklarını aktaran Çakmak, toplam sağlık sigortalı sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi. Çakmak, bu başarıyla sağlık branşında yüzde 9 pazar payı elde ettiklerini vurguladı. İlk 5 ayda sigortalı sayısında 1 milyonu aştıklarını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti: "Sağlık başvurularının yüzde 87'sini yapay zekayla ortalama 5 saniyede sonuçlandırıyoruz, sağlık harcamalarına ilişkin ödemelerini mobil uygulamamızdan 3 iş günü içinde tamamlıyoruz. Ayrıca Türkiye Sigorta Acente Sağlık Destek Hattı'nı devreye alarak sahadaki acente süreçlerine özel destek sunmaya başladık."
MOBİL UYGULAMA İŞLERİ HIZLANDIRDI
- Türkiye Sigorta Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Turgay Özata da teknoloji entegrasyonunun ve yapılan kampanyaların acente performansındaki etkisini vurguladı. Pusula Plus gibi mobil uyumlu platformlarıyla acentelerin işlerini hızlandırdıklarını aktaran Özata, "Yapay zeka tabanlı sistemlerimiz sayesinde hem başvuru süreçlerini sadeleştirdik hem de daha verimli bir hizmet ağı kurduk. Bu sayede acentelerimizle birlikte daha çevik, daha rekabetçi ve daha akıllı bir satış modeli oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu sağlık üretiminde yüzde 149'luk üretim artışı yakaladıklarını aktardı.