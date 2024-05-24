Türkiye yatırımda her zaman cazip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Arap Bankalar Birliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla İstanbul'da 2 gün boyunca sürecek Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi düzenlendi. Arap Bankalar Birliği Başkanı Mohammed El Etreby, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin G20'nin en önemli üretken ülkelerinden biri olduğunu belirterek, “Aynı zamanda uluslararası tedarik zincirinin çok önemli bir konumundasınız. Uluslararası yatırımcı ve çok uluslu markaların Türkiye'de yatırım yapması her zaman caziptir" dedi.

İŞ BİRLİĞİ DAHA İYİ SEVİYELERE ÇIKMALI

Türkiye ile üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapmanın önemine ve potansiyeline dikkat çeken Etreby, “Türkiye Karadeniz, Akdeniz ve aynı zamanda Kızıldeniz'in bulunduğu bir bölgede stratejik öneme sahip. Geçen yıl Türkiye'de bankacılık sektörü önemli rakamlara ulaştı. Türkiye ile Arap Bankalar Birliği olarak ikili ilişkilerimizin gelişmesine çok önem veriyoruz. Özellikle dijital bankacılık sektöründe ticaretin desteklenmesini istiyoruz” diye konuştu.

KALKINMA YOLU ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Etreby, Türkiye, Irak ve Katar arasındaki Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine de işaret etti. Etreby, Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki sanayi sektöründe bütünleşmeyi gerçekleştirmek için iş birliğinin daha güçlü seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Irak Özel Bankalar Birliği Başkanı Wadee Nouri Al Handal da yabancı yatırımları çekebilmek için Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha iyi noktaya getirilmesi gerektiğini bildirdi. Handal, Türkiye'nin Irak'ın stratejik kalkınma planlarına çok önemli katkıları olduğunu anlattı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Handal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deniz yoluna çok önemli bir alternatif olacak ve aynı zamanda daha hızlı bir taşıma yöntemi olacaktır. Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Türkiye ve İngiltere'ye kadar ulaşacak bir yoldan bahsediyoruz."

Ortak ticari projeler için birlikte çalışalım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İki bölge arasındaki tamamlayıcılığı kullanarak yatırım ve ticaret açısından fayda sağlayacak projelere odaklanılabileceğini söyledi. Şimşek, “Türkiye ile Arap dünyası arasında serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak mevcut potansiyeli çok daha ileri seviyeye taşıyabiliriz. Turizm, inşaat ve savunma sanayisi alanında ortaklıklar geliştirebiliriz. Afrika, Orta Asya ya da ve dünyanın herhangi bir yerinde iki bölgenin şirketleri ortak projelere girişebilir ve ortak değerler oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

REEL KUR LEHİMİZE

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, şunları kaydetti: “Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı. Parasal politikalarımızı istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyoruz. Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL’nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz.”

Ticaret hacmi 10 kattan fazla arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Arap Bankalar Birliği üyesi ülkelerle ticaret hacminin son 20 yılda 10 kattan fazla artarak 70 milyar dolara yükseldiği bilgisini paylaştı. İş birliğinin yakın dönemde dünyada yaşanan zorlukların aşılmasında kolaylaştırıcı rol oynadığını aktaran Çakar, "Türkiye her alanda ve her zaman güvenilir ve güçlü bir ortaktır. Ekonomik merkezler arasında coğrafi olarak uygun bir konumdadır" değerlendirmesinde bulundu.

İlişkilerimiz finansla güçlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Arap ülkelerinin sınırları ötesinde gösterdikleri ticaret ortaklığının dost ülkelerin ekonomilerine de katkıda bulunduğunu dile getirdi. Kavcıoğlu, "Türkiye’de faaliyet gösteren 8 bankada 28,7 milyar lira sermaye ile önemli bir paya sahip Arap ülkelerinin Türkiye’de yönettikleri aktif toplamı 3,8 trilyon liradır. Bu tutar sektördeki toplam aktifin yüzde 14,7’sini oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.







