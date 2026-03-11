Türkiye’de gıda arzı güvende

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla oluşan güvenlik krizinin küresel ölçekte etkiler doğurduğunu belirterek, Türkiye’nin süreci yakından takip ettiğini vurguladı. Yeni Şafak'a konuşan Bakan Yumaklı, "Krizin belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren gerekli hazırlıkları yaptık ve olası risklere karşı senaryolarımızı oluşturduk. Bu minvalde ülkemiz açısından gıda arz güvenliği başta olmak üzere hiçbir problemimiz yoktur" dedi.

GÜBRE STOKUMUZ YETERLİ SEVİYEDE

Tarım üretiminde kritik girdilerden biri olan gübre konusunda da stokların yeterli olduğunu dile getiren Yumaklı, Ticaret Bakanlığı tarafından üre gübresinde gümrük vergilerinin sıfırlandığını anımsattı. Yumaklı, ihracat kapasitesi bulunan bazı gübrelerin ihracatının ise iç piyasayı desteklemek amacıyla durdurulduğuna dikkat çekti. Yumaklı, "Özetle ne gıda arzında ne de tarımsal girdi tedarikinde bir problemimiz yok. Güçlü stok yönetimimiz ve tedbirlerimizle her türlü senaryoya hazırlıklıyız" diye konuştu.

KIRMIZI ETTE HEDEF YÜZDE 100 YERLİLİK

Kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvancılığın payını artırmayı stratejik hedef olarak gördüklerini söyleyen Yumaklı, son üç yılda uygulanan politikalar sayesinde küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık yüzde 11 artışla 58 milyon baş seviyesine ulaştığı bilgisini verdi. Yumaklı, "Ancak bizim için bu yeterli değil. Kırmızı et üretiminde küçükbaşın payını artırmayı stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Çünkü sürdürülebilir kırmızı et tedarikinde küçükbaş hayvancılık bizim için olmazsa olmazdır" görüşünü paylaştı. Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi”nin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Proje kapsamında üç yıl içinde 150 bin baş küçükbaş hayvan dağıtılmasının planlandığını anlatan Yumaklı, "Amacımız kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençlerimizi ve kadınlarımızı üretime daha fazla dahil etmek ve meraya dayalı üretimi daha kârlı hale getirmek" şeklinde konuştu. Türkiye’nin kırmızı et arzında yaklaşık yüzde 90 oranında kendi kendine yeterli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "İhtiyacımızın büyük bölümünü yerli üretimle karşılıyoruz. Hedefimiz kırmızı et üretiminin tamamını yurt içinden karşılayabilmektir" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan ve muhabirlerimiz Nur Banu Aras ile Merve Safa Akıntürk'ün sorularını yanıtladı.

OTB'LERDE KAPASİTE 600 BİNE ÇIKACAK

Hayvancılıkta planlı üretimi güçlendirmek amacıyla İhtisas Hayvancılık Organize Tarım Bölgeleri’nin (OTB) önemli rol üstlendiğini belirten Yumaklı, Türkiye’de tüzel kişilik kazanan 45 OTB’nin 20’sinin hayvansal üretim odaklı olduğunu söyledi. Yumaklı, "Bakanlığımızın finansman desteğiyle 9 hayvancılık OTB’sinin altyapı inşaatlarını tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. 2025 itibarıyla bu bölgelerde 160 bin büyükbaş kapasitesine ulaştık" dedi. Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti: "Mevcut ve işletmeye girecek hayvancılık OTB’lerinde kapasiteyi 2026’da 300 bin başa, 2027’de 430 bin başa, 2028’de ise 600 bin başa çıkarmayı hedefliyoruz."







