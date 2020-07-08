Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türkiyede ilk Randevulu Sanal Sıra Sistemi Pilot bölge olarak Kapıkulede başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de ilk ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi’: Pilot bölge olarak Kapıkule’de başlayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca TIR'lar için oluşturulan ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ ilk olarak pilot bölge Kapıkule’de uygulanmaya başlayacak. Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan TIR sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek. Uygulamanın yaklaşık 10 gün içerisinde devreye girmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı.
Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TIR'lar için yeni kurduğu "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" projesini Türkiye’de ilk olarak Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı’nda uygulanmaya başlayacak.

Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
FOTOĞRAF 8
Title
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücülerine uygulanan 14 günlük karantina süresinin 72 saate düşürüldüğünü açıkladı.
Title
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün uygulama başlatıldı. Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan sürücüler, sağlık kontrolünün ardından dilediklerinde 72 saat içinde ülkeden çıkış yapabilecek.
Title
Türkiye'de 72 saatten fazla kalan sürücülere ise koronavirüs tedbirleri amacıyla kalacakları adreslerde 14 günlük karantina uygulamasının devam edeceği belirtildi.
Title
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
Title
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
Title
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
Title
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
Title
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı
Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücülerinin 14 günlük karantina süresinin 72 saate düşürüldüğünü açıklamasının ardından Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulama başlatıldı. Sınırda sağlık kontrolünden geçip, ülkeye giriş yapan yabancı ve Türk vatandaşı TIR sürücüleri, 72 saat içinde tekrar ülkeden çıkış yapabilecek.

Sistem nasıl işleyecek?

Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. TIR sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak.

  • LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek. Böylelikle, hem ihracatın hızlanması, hem de TIR şoförlerinin yıllardır kanayan yarısı olan uzun bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bin 161 tır ile tarihi rekor kırıldı
EKONOMİ
Bin 161 tır ile tarihi rekor kırıldı

Kapıkule’de 14 milyon 750 adet makaron ele geçirildi
GÜNDEM
Kapıkule’de 14 milyon 750 adet makaron ele geçirildi
Abone Ol Google News
Taksici haberinde bugün

Taksici haberinde bugün

Küçücük bebek arabaya kustu diye 400 lira istedi.
LGBT zorbalığı!

LGBT zorbalığı!

Gökkuşağı figürünü kullanmayan LC Waikiki'ye boykot başlattılar.
Akşener helikopter ve uçakla söndürülen Gelibolu yangını hakkında konuştu: Ne yangın söndürme uçağı var ne de alacak para

​Boğulan mültecilerin çıkarılması için çalışmalar başladı.

​Numan Kurtulmuş'a soruldu: İnşallah daha önce açılır.

Kabadayı yarbaya kötü haber

Kabadayı yarbaya kötü haber

​'Ederin kaç para?' diyerek polislere hakaretler etmişti.

​Musab, okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edindi.

BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.

Minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı.

İnanılmaz olay

İnanılmaz olay

İspanya'da Lucas Ocampos tarihe geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.