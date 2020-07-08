Türkiye'de ilk ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi’: Pilot bölge olarak Kapıkule’de başlayacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca TIR'lar için oluşturulan ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ ilk olarak pilot bölge Kapıkule’de uygulanmaya başlayacak. Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan TIR sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek. Uygulamanın yaklaşık 10 gün içerisinde devreye girmesi bekleniyor.
Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. TIR sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak.
LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek. Böylelikle, hem ihracatın hızlanması, hem de TIR şoförlerinin yıllardır kanayan yarısı olan uzun bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.