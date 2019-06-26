Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Türkiyede kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı

Samsun'da düzenlenen 'Türkiye kenevir sektörü birinci buluşması' kapsamında sektör temsilcileri ve kenevirle ilgili çalışma yapan, akademisyenler ile sanayiciler bir araya geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, "Kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kenevir ekim alanları artmaya devam ediyor.
Kenevir ekim alanları artmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ocak ayında Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından kentte kenevirle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.

Samsun’da ‘Türkiye kenevir sektörü birinci buluşması’ toplantısı gerçekleştirildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kenevirden hak ettiği kadar faydalanmamalıyız. Ülkemizde ve dünyada kenevir ekim alanı 2013 yılına kadar azalma göstermiştir. 2013 yılından sonra kenevirin yeni nesil kullanım alanlarının tekrar gündeme gelmesiyle hem dünyada, bir miktar ülkemizde kenevir ekim alanlarında gözle görülür artışlar görülmeye başlamıştır. Birçok ülke, ülkesindeki kenevir tarımını artırmak ve sanayisini geliştirmek için kendi ülkesinin kanunlarını, yasalarını ve diğer talimatlarının üzerinde güncellemeler ve değişikliklere gitmiştir" diye konuştu.

Doç.Dr. Aytaç, binlerce yıldan bu yana Anadolu coğrafyasında tarımı yapılan kenevirin ekim alanlarının 1960’lı yıllarda 140 bin dekarken, 2013 yılında 19 dekara düştüğünü söyleyerek, "Bu üretiminde sadece Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi’nde olduğunu söylemem gerekmektedir. O mahalleye şükranlarımızı iletmemiz gerekmektedir. 2013-2018 yılları arasında Narlısaray Mahallesi tek başına kenevir tarımı yapmıştır hem de alıcısı olmadan nereye satacağını bilmeden. Bu bizim için belki bir çıkış, belki bir başlangıç noktası olacaktır. 2015-2018 yılları arasında ekim alanımızda bir miktar artış olmakla beraber 2019 yılında sayın cumhurbaşkanımızın kenevir üzerindeki algıyı yıkan konuşmasından sonra ekim alanlarımız 2019 yılında bin dekarın üzerine çıkmıştır. Ekim yapılan il sayısı 10’un üzerindedir. Bu sevindirici bir haberdir. Hala Samsun en önemli üretici il arasındadır ve yüzde 60 civarında Samsun’un 2019 yılında ekilen kenevirin oransal değeri" dedi.

REKLAM

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın keneviri gündeme getirmesinin ardından bu konunun Türkiye’de gündem olduğunu belirterek, "Bu süreç içerisinde müthiş bir talep patlaması oldu ve Bakanlığımız, TİGEM ve BUGEM işbirliğinde yaptığımız çalışmalarda Narlısaray yerel popülasyon tohumunu 2020 yılında tohumluk üretiminde sorun yaşamama adına hemen sözleşmeli üretime geçtik. Yaklaşık 26 üretici ile 166 dekar alanda, birde TİGEM’e ait alanda üretime başladık. Önümüzdeki yıl 10 ton sözleşmeli üreticiden, yaklaşık 400-500 dekarda vatandaşın izin alarak yaptığı üretimden gelecek tohumlarla inşallah üretim sürecinde tohumluklarla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabi bu süreçte iki çeşidimiz şu anda tescil aşamasında. ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ çeşitlerimiz. Onlarda 2023 içerisinde üretime geçecek. Ayrıca çeşit geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı kenevirle ilgili gerçekleştirilen çalıştay programlarıyla devam etti.

Robotlar 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
EKONOMİ
Robotlar 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın yüzde 90'ı tamam
EKONOMİ
ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın yüzde 90'ı tamam

Kement TSK için göreve hazır
EKONOMİ
Kement TSK için göreve hazır
F-35 savaş uçağı projesi

F-35 savaş uçağı projesi

​Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geldi.
58i gördü

58'i gördü

​Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor.
Terhisler ne zaman başlayacak

Terhisler ne zaman başlayacak

​Milli Savunma Bakanı Akar: Terhisler için çalışmalar sürüyor.
TSK için göreve hazır

TSK için göreve hazır

Hava-yer ve hava-hava testlerinden başarıyla geçti.
İstanbul'da<br>drone alarmı

İstanbul'da
drone alarmı

Uçağın 30 metre üstünden geçti.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
20 milyon <br>kişi işsiz kalabilir

20 milyon
kişi işsiz kalabilir

11 yıl içinde en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak.
Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Çipras'a tarihi mesaj.

ABD'nin Aylan bebeği

ABD'nin Aylan bebeği

​11 aylık bebek babasıyla boğularak hayatını kaybetti.
Soğuk ortamda tutmuşlar

Soğuk ortamda tutmuşlar

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Bahçeli'den Meral Akşener'e çok sert sözler.
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

İstanbul için 318 bin kişi başvuruda bulunmuştu.
19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında karar.
Rüşvet:<br>Yüzyılın Anlaşması

Rüşvet:
Yüzyılın Anlaşması

​Meşal; planın zehirli olduğunu söyledi.
18 dakikalık gizem

18 dakikalık gizem

Şule Çet davasında saat detayı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.