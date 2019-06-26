Türkiye'de kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ocak ayında Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından kentte kenevirle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.

Samsun’da ‘Türkiye kenevir sektörü birinci buluşması’ toplantısı gerçekleştirildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kenevirden hak ettiği kadar faydalanmamalıyız. Ülkemizde ve dünyada kenevir ekim alanı 2013 yılına kadar azalma göstermiştir. 2013 yılından sonra kenevirin yeni nesil kullanım alanlarının tekrar gündeme gelmesiyle hem dünyada, bir miktar ülkemizde kenevir ekim alanlarında gözle görülür artışlar görülmeye başlamıştır. Birçok ülke, ülkesindeki kenevir tarımını artırmak ve sanayisini geliştirmek için kendi ülkesinin kanunlarını, yasalarını ve diğer talimatlarının üzerinde güncellemeler ve değişikliklere gitmiştir" diye konuştu.

Doç.Dr. Aytaç, binlerce yıldan bu yana Anadolu coğrafyasında tarımı yapılan kenevirin ekim alanlarının 1960’lı yıllarda 140 bin dekarken, 2013 yılında 19 dekara düştüğünü söyleyerek, "Bu üretiminde sadece Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi’nde olduğunu söylemem gerekmektedir. O mahalleye şükranlarımızı iletmemiz gerekmektedir. 2013-2018 yılları arasında Narlısaray Mahallesi tek başına kenevir tarımı yapmıştır hem de alıcısı olmadan nereye satacağını bilmeden. Bu bizim için belki bir çıkış, belki bir başlangıç noktası olacaktır. 2015-2018 yılları arasında ekim alanımızda bir miktar artış olmakla beraber 2019 yılında sayın cumhurbaşkanımızın kenevir üzerindeki algıyı yıkan konuşmasından sonra ekim alanlarımız 2019 yılında bin dekarın üzerine çıkmıştır. Ekim yapılan il sayısı 10’un üzerindedir. Bu sevindirici bir haberdir. Hala Samsun en önemli üretici il arasındadır ve yüzde 60 civarında Samsun’un 2019 yılında ekilen kenevirin oransal değeri" dedi.

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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın keneviri gündeme getirmesinin ardından bu konunun Türkiye’de gündem olduğunu belirterek, "Bu süreç içerisinde müthiş bir talep patlaması oldu ve Bakanlığımız, TİGEM ve BUGEM işbirliğinde yaptığımız çalışmalarda Narlısaray yerel popülasyon tohumunu 2020 yılında tohumluk üretiminde sorun yaşamama adına hemen sözleşmeli üretime geçtik. Yaklaşık 26 üretici ile 166 dekar alanda, birde TİGEM’e ait alanda üretime başladık. Önümüzdeki yıl 10 ton sözleşmeli üreticiden, yaklaşık 400-500 dekarda vatandaşın izin alarak yaptığı üretimden gelecek tohumlarla inşallah üretim sürecinde tohumluklarla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabi bu süreçte iki çeşidimiz şu anda tescil aşamasında. ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ çeşitlerimiz. Onlarda 2023 içerisinde üretime geçecek. Ayrıca çeşit geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı kenevirle ilgili gerçekleştirilen çalıştay programlarıyla devam etti.

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