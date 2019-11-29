Ekonomi Türkiyeden bir ürün daha coğrafi işaret aldı Tekirdağa özgü
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Türkiye'den bir ürün daha coğrafi işaret aldı: Tekirdağ'a özgü

Tekirdağ'a özgü mekikli dokuma tekniklerinden 'dimi, kirkitli, cicim'in kullanıldığı Karacakılavuz dokuması coğrafi işaret aldı. Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Bundan sonra resmi olarak da tüm Türkiye ve dünyada bu dokuma stilini Karacakılavuz ve Trakya cicim dokuması olarak kullanmış olacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Coğrafi işaret alan Karacakılavuz dokuması.
Coğrafi işaret alan Karacakılavuz dokuması.

Parlak görünümlü, seccade, minder, heybe, çanta, kıyafet olarak dokunabilen Karacakılavuz dokumalarının tescili için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı TRAKYAKA ve Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru Türk Patent ve Marka Kurumunca uygun bulundu.

Karacakılavuz dokuması

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Coğrafi işaretli ürünlerde amblem zorunluluğu

Coğrafi işaretle Tekirdağ'a ait olduğu tescillenen yerel kültürün önemli değerlerinden Karacakılavuz dokumasını dünyaya tanıtmak için yoğun çalışma sergileyeceklerinin söyleyen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, şu şekilde konuştu:

"Bundan sonra resmi olarak da tüm Türkiye ve dünyada bu dokuma stilini Karacakılavuz ve Trakya cicim dokuması olarak kullanmış olacağız. Başka bir yerde hiç kimse bu tarzda bir ürün yapamayacak. Yaparsa bile ancak bizim tescil ettirdiğimiz şekilde yapabilecek.

100 ürüne coğrafi işaret
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100 ürüne coğrafi işaret

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu

Geleceğe miras

Hem böylece Coğrafi Tescil Belgesi alarak geçmişten gelen kültürümüzün, dokuma desenlerimizin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere, çocuklarımıza bunun bir miras olarak bırakılması hem tanıtım ve pazarlama noktasında coğrafi işareti almış bir belge artık tüm Türkiye ve dünyada kabul ediliyor."

Tekirdağ'a özgü mekikli dokuma tekniklerinden 'dimi, kirkitli, cicim'in kullanıldığı Karacakılavuz dokuması.
  • Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da kadim geleneklerin yaşatılmasının ve geleceğe taşınmasının önemine vurgu yaptı.
  • Önemli olan bu kadim geleneğin yaşatılması
  • Coğrafi işaret tescili almanın zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Hacıoğlu, "Bizim için önemli olan bu kadim geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Coğrafi işaret alma süreçleri çok zor süreçlerdir. Gerçekten çok çetin bir süreç. Bu süreçlerden geçerken çok emek harcayan Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz." dedi.

Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi üyesi Fatma Çaylalı ise atalarından miras dokuma kültürünün tescillenmiş olmasının kendilerinin sevindirdiğini söyledi.

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