Ekonomi Türkiyenin Otomobili ekibinden Almanyaya çıkarma 2022de pazara çıkacak
OTOMOTİV OTOMOBİL

'Türkiye'nin Otomobili' ekibinden Almanya'ya çıkarma: 2022'de pazara çıkacak

'Türkiye'nin Otomobili' ekibinden Almanya'ya çıkarma: 2022'de pazara çıkacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Almanya'da 'Türkiye’nin Otomobili' projesi anlatıldı.
Almanya'da 'Türkiye’nin Otomobili' projesi anlatıldı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılından bu yana Bosch bünyesindeki en etkili iş ve kültür iletişim platformlarından biri olan Bosch Türk Forumu, 10. yılında platformun kurucularından da olan TOGG CEO'su Karakaş'ı misafir etti.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Baden-Würtemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann'ın da konuklar arasında bulunduğu etkinlikte Karakaş, "Türkiye’nin Otomobili" projesini anlattı.

  • Etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Karakaş, Türkiye'ye neden döndüğünü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin hangi aşamada olduğunu, başarılı olmak için sıkı sıkıya bağlı oldukları ilkeleri ve aralık ayında ön gösterimi yapılacak olan aracın 2022 yılında pazara çıkacağını anlattı.

Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi
EKONOMİ
Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi

Almanya'ya Gürcan Karakaş dahil 15 kişilik bir ekiple gelen TOGG, Bosch Türk Forumu’nun ardından Alman otomotiv endüstrisinde çalışan çoğunluğu Türk, 300 civarında katılımcıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Karakaş ve beraberindeki TOGG çalışanları, projenin ayrıntılı sunumunu yaptı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Türkiye’nin Otomobili bu örtünün altında
EKONOMİ
Türkiye’nin Otomobili bu örtünün altında

"TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran bir buluşma oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG CEO'su Karakaş, şunları kaydetti:

"Buluşmamız, TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran ve bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu. Toplantı boyunca bizlerle paylaşılan tecrübeler, yardım etmek üzere uzatılan eller ve aktarılan düşünceler için herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz."

Toplantı sonunda sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan bazı katılımcılar, Türkiye'den uzakta olmalarına karşın kalben ülkenin teknoloji üretmesini istediklerini belirterek, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni yakından takip ettiklerini ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu: Prototipimizin ilk modelini inceledik
EKONOMİ
Hisarcıklıoğlu: Prototipimizin ilk modelini inceledik
Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan, Merkel ile görüştü

​Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusu ve ikili ilişkiler ele alındı.
Bağdadi öldürüldüDEAŞ şimdi ne yapacak?

Bağdadi öldürüldü
DEAŞ şimdi ne yapacak?

Operasyonun ABD-DEAŞ-Türkiye etkileri nasıl olacak?
Lanet bir dizi var Çukur diye

Lanet bir dizi var 'Çukur' diye

Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e eleştiri: Çocukları zehirliyor
ASELSAN sağlıkta ilke imza attı

ASELSAN sağlıkta ilke imza attı

Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi.
ABD ile<br>koordineli yapıldı

ABD ile
koordineli yapıldı

Bağdadi'ye yönelik operasyonla ilgili açıklama.
Bağdadi öldürüldü

Bağdadi öldürüldü

Pentagon, DEAŞ elebaşının İdlib'de öldürüldüğünü doğruladı.
Türkiye için<br>8 kanlı talimat

Türkiye için
8 kanlı talimat

​Terörist Mazlum Kobani kırmızı bültenle aranıyor.
Şubat ataması için çalışmalar sürüyor

Şubat ataması için çalışmalar sürüyor

Bakan Selçuk, TVNET'te açıklamalarda bulundu.
Rasulayn'da<br> saldırı: 1 şehit

Rasulayn'da
saldırı: 1 şehit

Keşif ve gözetleme yapan askerlere, teröristlerce saldırı düzenlendi.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Kurtuluş derbisi

Kurtuluş derbisi

​Beşiktaş bugün sahasında G.Saray'ı ağırlayacak.
En pahalı yalı<br>sahibinden satılık

En pahalı yalı
sahibinden satılık

550 milyon TL'ye alıcı bekliyor.
Ölüm yolculuğuna 100 bin TL ödemişler

Ölüm yolculuğuna 100 bin TL ödemişler

​İnsan kaçakçıları Vietnamlı göçmenleri böyle dolandırıyor.
Gerekçeli karar açıklandı

Gerekçeli karar açıklandı

​Emine Bulut davasında suç kasten öldürme.
Gazete patronuna<br>tehditler savurdu!

Gazete patronuna
tehditler savurdu!

Seçim hezimeti ve yolsuzluk davalarıyla başı dertte.
Üniversitede üretildi

Üniversitede üretildi

Saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.