Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kalkınma ateşi Sakaryadan Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’nda keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz Türk ekonomisine nasıl katkı sağlayacak?

Kalkınma ateşi Sakarya’dan: Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı

Yılda 45 milyar metreküp ihtiyacı olan Türkiye gazı Rusya, Azerbaycan, İran, ABD, Norveç, Katar ve Cezayir’den ithal ediyor. Petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesinde olduğu 2014’te doğal gaz faturamız 20 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bu miktar son yıllarda 10-15 milyar dolar arasında değişiklik gösteriyor. Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen gaz hem cari açığı düşürecek hem Türkiye’yi ihracatçı yapacak.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olan petrol ve doğal gaz yokluğu, her yıl on milyarlarca dolarlık kaynağın dışarıya akıtmamıza neden oluyor. Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı sayılacak tarihi müjde dün açıklandı.Sakarya Gaz Sahası’nda keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle Türkiye’nin enerji ithal faturasını ciddi miktarda azaltacak.

Fatih Sondaj Gemisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

SANAYİLEŞMEYLE BİRLİKTE ENERJİ İHTİYACI ARTIYOR

Türkiye ekonomisinin en büyük giderlerinden olan ve 2012 civarı 60 milyar doları geçen şu anda ise 45-50 milyar doları bulan ve enerji faturası dış ticaret açığının ağırlıklı kısmını oluşturuyor. İhracatta her geçen yıl pazar payını arttırarak alternatif pazarlara yönelen ve rekorları arka arkaya kıran Türkiye’nin dış ticaret açığındaki en büyük sebep olarak enerji alanındaki ithalat gösteriliyor. Yaklaşık 50 milyar dolarlık enerji ithalatının yaklaşık 12-13 milyar dolarını ise doğal gaz oluşturuyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınını dışarıdan alan Türkiye’nin ithalatı da her geçen yıl artış gösteriyor. Geçen yıl 50 milyar metreküp civarında doğal gaz ithal eden Türkiye, bunun 44,9 milyar metreküplük kısmını iç piyasada tüketirken, geri kalanını ise ihraç etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi verdikten sonra Fatih Sondaj Gemisi’ne canlı olarak bağlandı. Fatih Sondaj Gemisi’nde hazır bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada yapılan araştırmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
OYNAT 00:51
MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'den tıklanma rekoru kıran paylaşım geldi, 'Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.'


DIŞARI GİDEN DÖVİZ ÜLKEMİZDE KALACAK

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük keşifle birlikte Türkiye ekonomisi de direnç kazanmış olacak. Enflasyon ve faize karşı uzun vadede dengelenme yaşanması öngörülüyor. Enerji ithalatındaki düşüşle birlikte ülkemizde kalacak olan kaynaklar yatırıma dönüşecek. Bunun yanı sıra oluşturulacak istihdam imkanları piyasalardaki iş imkanlarını artıracak. Doğu Akdeniz’de devam eden çalışmaların da sonuçlarının kısa sürede alınması öngörülüyor. Gerçekleşecek yeni keşiflerle birlikte enerji kaynaklarında sürekliliğin sağlanması bekleniyor.

İTHALATTA RUSYA HAKİMİYETİ AZALDI

  • Türkiye’nin doğal gaz ithalatında 2017 yılında yaklaşık yüzde 52’lik pay sahibi olan Rusya’nı payı 2020 yılı ocak ayı verilerine göre yüzde 36,90’a kadar geriledi. Bu ülkeden alınan gaz miktarı ise yüzde 47 azaldı. Azerbaycan’ın ithalattaki payı yüzde 15,78 olurken, sıvılaştırılmış doğal gaz(LNG) ağırlıklı ithalatın sağlandığı Cezayir’in oranı yüzde 13,51 olarak gerçekleşti. İthalatın geri kalan bölümünde ise İran yüzde 11,76, Nijerya yüzde 7,03, Katar yüzde 5,85, ABD yüzde 3,21, Trinidad Tobago yüzde 3,16, Ekvator Ginesi yüzde 1,41, İspanya yüzde 1,38 pay sahibi oldu. Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte 81 ile doğal gaz ulaştırılırken, hizmet kullanan hane sayısı ise 16 milyon 484 bini aştı.

OYNAT 00:54
"Güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda büyük bir adıma şahitlik ediyoruz"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.'


YENİ KEŞİFLERİN HABERCİSİ

Karadeniz’de yapılan 320 milyar metreküplük gaz rezervinin keşfi Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının da neredeyse 20 katı seviyesinde bulunuyor. Sakarya Gaz Sahası’ndan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye’nin 32 yıllık doğal gaz ihtiyacının 5’te biri sadece bu noktadan sağlanabilir. Diğer yandan, bu keşif bölgede yeni rezervlerin habercisi olurken, bu miktarın yeni sondajlarla artması bekleniyor. Öte yandan, Karadeniz açıklarında Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna da arama ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. Romanya’nın 170 kilometre açığındaki Neptün bloğundaki 42 ila 84 milyar metreküp potansiyel üretilebilir rezerv ise Karadeniz’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük keşif olarak kayıtlarda yer alıyor.

Bakan Albayrak: Ülkenin gündeminden cari açık konusunu kaldırıyoruz
OYNAT 00:00
Bakan Albayrak: Ülkenin gündeminden cari açık konusunu kaldırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisin videosunu paylaşarak, 'Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden 'cari açık' konusunu kaldırıyoruz' dedi.

BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI

Erdal Tanas Karagöl

Enerji faturasındaki yaşanacak azalmanın Türkiye ekonomisi için hayati önemde olduğuna dikkat çeken Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, şu ana dek süregelen ekonomik sorunların temelinde yüksek enerji faturasının olduğunu belirtti. Türkiye’nin ekonomik olarak yükselişte olduğu 2011-2012 yıllarında enerji faturasının 60 milyar dolara dayandığını aktaran Karagöl, “Enerji maliyetleri sürekli olarak Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesinin önünde engel teşkil ediyordu” dedi.

MASADA ELİMİZ GÜÇLENECEK

Bir hikaye yazılacaksa bu keşfin yeni bir dönemin habercisi olacağının altını da çizen Karagöl, “Türkiye artık transfer ülkesi olmaktan çıkarak, üretici ülkeler sınıfına geçecek. Gaz ithal ettiğimiz ülkelere şu anda bağlıyız. Fakat artık keşifle beraber bu ülkelerin de Türkiye’ye karşı tutumu değişecek. Masada elimiz güçlenecek” diye konuştu. Karadeniz’de gerçekleşen keşfin ardından Doğu Akdeniz’de devamı gelecek olan keşiflerle Türkiye’nin süreklilik sağlayabileceğini kaydeden Karagöl, “Her yıl 15-20 milyar dolar civarı bir para cebimizde kalmış olacak” dedi.

Kasımpaşalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamasını kahvehanede heyecanla takip etti
OYNAT 01:00
Kasımpaşalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamasını kahvehanede heyecanla takip etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te duyurduğu müjdeye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Kasımpaşa'da vatandaşlar, açıklama öncesi televizyon karşısına geçerek müjdeli haberi bekledi. Fatih sondaj gemisi tarafından doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

CARİ AÇIKTA EN ÖNEMLİ ETKEN

Ülkemizin, yüzde 99 civarında dışa bağımlı olduğu doğal gaz enerji kaynağına, tarihte hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirten Doç. Dr. Serhat Karyeyen, “Doğal gaz rezervinin Türkiye ekonomisine olumlu anlamda çok ciddi katkı sağlayacağı açıktır. Bulunan rezervin çıkarılması, kıyıya iletilmesi ve kullanımını sağlamak için önemli bir yatırım yapılacak olması kısa vadede, elbette gider gibi görünüyor olsa da 5-10 yıl aralığında ve sonrasında Türkiye, ithal ettiği doğal gazın büyük bir bölümünü kendi öz kaynağı ile karşılayacak ve günümüz cari açığının en önemli nedeni olan dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltmış olacaktır” dedi.


Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu
EKONOMİ
Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu

EKONOMİDE PRANGALARI KIRMAYA BAŞLADIK

Doç. Dr. Kadir Tuna

Karadeniz’in Doğu Akdeniz gibi tartışmaya açık bir saha olmadığını bu sebeple bulunan kaynağın daha değerli olduğunu belirten Doç. Dr. Kadir Tuna, Türkiye’nin 40-50 milyar dolarlık enerji ithalatı faturasının 12-13 milyar dolarının doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. Yıllardır ekonomide ana hedef olan dış ticaret açığında keşifle birlikte artıya geçilebileceğini vurgulayan Tuna, “Ülkemizin net ihracatçı durumuna geçmesi oldukça kıymetli olacaktır” ifadesini kullandı. Bu keşifle birlikte faiz-enflasyona karşı da ekonominin güç kazanacağını belirten Tuna, “Enerji alanındaki yüksek fatura cebimizde kalacak. Enerji politikamız farklılık kazanacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'de bulunan gazın değerini açıkladı
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'de bulunan gazın değerini açıkladı

KÜRESEL GÜÇ OLABİLİRİZ

Ülkemizin, bulduğu bu rezerv sayesinde gelecekte daha az doğalgaz ithal edeceğini ifade eden Karyeyen, Türkiye’nin enerji alanında yeni bir küresel güç haline gelebileceğini söyledi. Ülkemizin, mevcut anlaşmalar açısından en yüksek doğalgaz ithalatını Rusya’dan yaptığının altını çizen Serhat Karyeyen, “Bu ülkelerle yapılan ithalat sözleşmelerinin bitiş tarihleri düşünüldüğünde ise yaklaşık 2030’a kadar büyük bölümü tamamlanmış olacaktır, ki bu tarih de yaklaşık olarak ülkemizin bulduğu rezervin kullanılabileceği tarih civarındadır” diye konuştu.

TÜRK ÇAĞININ İŞARET FİŞEĞİ

Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Karadeniz’deki tarihin en büyük doğalgaz keşfine ilişkin olarak, “Bu tarihi adım, Türkiye’nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda yıllardır estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur. İş dünyası olarak inanıyoruz ki bulunan doğalgaz rezervi, ‘mavi vatan’ımızın yeni zenginliğinin ilk keşfidir” ifadesini kullandı. Rezerv keşfinin 21. yüzyılın Türk çağı olmasının işaret fişeği olarak niteleyerek “heyecan verici” diye tanımlayan Avdagiç, şunları söyledi: “Türkiye artık bir enerji koridoru değil, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerdedir. Tespit edilen doğalgaz rezervi Türkiye’nin dünya enerji sisteminde pozisyonunu güçlendirecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
OYNAT 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
AK Parti resmi Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından yapılan paylaşım büyük beğeni topladı.


TÜRK EKONOMİSİNİ GÜÇLÜ HALE GETİRECEK

Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Açıklanan doğalgaz rezervini, ülkemiz ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumumuzun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Bahçıvan, “Cari açığımızın da en temel nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz enerjide ödenilen faturalar göz önüne alındığında, duyurusu yapılan doğalgaz rezervinin bu sorunumuza çözüm olacağı açıktır” dedi.

İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli
GÜNDEM
İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli

EKONOMİK YANSIMALARI GÖRECEĞİZ

Abdurrahman Kaan

  • Keşifin 2017 yılında başlatılan stratejinin aslında ne kadar doğru bir plan olduğunun da göstergesi olduğunu dile getiren Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği(MÜSİAD) “Bizim 2023-2025 kontratlarımızda elimizde büyük bir koz olarak bu rezerv artık masadadır ve biz bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren bile göreceğiz. Buradan elde edilecek avantaj yine ve ısrarla hem Doğu Akdeniz’de hem de diğer sondaj çalışmalarında kullanılmalı diye düşünmekteyim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu


Abone Ol Google News
Altıncı finalde altıncı zafer

Altıncı finalde altıncı zafer

​UEFA Avrupa Ligi finalinde senaryo değişmedi.
Dünya basınında ses getirdi

Dünya basınında ses getirdi

​Türkiye'nin bulduğu doğal gaz rezervine yoğun ilgi.
Polisler göreve iade edildi

Polisler göreve
iade edildi

Sosyal medyadan destek kampanyası yapılmıştı.
Bir ilde daha <br>65 yaş kısıtlaması

Bir ilde daha
65 yaş kısıtlaması

Köy ve sokak düğünlerine de 2 saat sınırı getirildi.
Değeri <br>65 milyar dolar

Değeri
65 milyar dolar

Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması.
Yenilen koronavirüs olacak

Yenilen koronavirüs olacak

​Bakan Koca son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Salgın ne zaman bitecek?

Salgın ne zaman bitecek?

​DSÖ'den koronavirüsle ilgili flaş açıklama.
İspanya'da <br>tehlikeli yükseliş

İspanya'da
tehlikeli yükseliş

​Son üç günün koronavirüs vaka sayıları korkutuyor.
MHP paylaştı

MHP paylaştı

​Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.
Bunlar hep 'alg'

Bunlar hep 'alg'

​Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.