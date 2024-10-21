Türkiye'nin Savunma Sanayi alanında yaptığı milli hamleler yerli üretimin ülke ekonomisine katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türk savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranının hızla artması 'millileşme' süreci, pek çok askeri teknolojinin yurt içinde üretilmesine olanak tanıyarak dışa bağımlılığı azalttı. Bu da ülkenin askeri harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla' ya (GSYİH) oranında önemli bir düşüşe neden oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin savunma ihracatı bu süreçte büyüme göstererek 2002'deki 250 milyon dolar seviyelerinden 2023 yılında 5,5 milyar dolara çıktı.