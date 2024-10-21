Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve "dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) iddiasına sahip TALAY, ilk kez tanıtılacak. Türkiye'nin denizdeki yeni avcısı olarak adlandırılan İHA TALAY, SAHA EXPO'da ortaya çıkacak. TALAY, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilecek, deniz üzerinde hızlı müdahale gerektirecek görevleri yerine getirebilecek. Alçak irtifada uçuş yeteneği sayesinde radara yakalanma olasılığı çok düşük olan TALAY, 3 saate kadar havada kalabilirken saatte 200 kilometrenin üzerinde sürate ulaşıyor ve hedefindeki olası deniz platformlarının hepsinden hızlı hareket ediyor.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Bugüne kadar çeşitli insansız hava aracı projelerine imza atan ekibin bir araya gelmesiyle kurulan Solid Aero, askeri ve taktik uygulama amaçları için özel olarak tasarlanmış insansız hava aracı sistemleri ve çözümleriyle fuarda yer alacak.
Dünyada eşi benzeri yok
TALAY'ın özellikleri neler?
Yüksek yerlilik oranına sahip TALAY'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEI ile çalışmalara başlanacak.