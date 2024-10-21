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Dünyada eşi benzeri yok: Türkiye'nin yeni avcısı TALAY ilk kez ortaya çıkıyor

Dünyada eşi benzeri yok: Türkiye'nin yeni avcısı TALAY ilk kez ortaya çıkıyor

Seda Ekinci
12:5721/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Denizdeki yeni avcı TALAY, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilecek.
Denizdeki yeni avcı TALAY, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve "dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) iddiasına sahip TALAY, ilk kez tanıtılacak. Türkiye'nin denizdeki yeni avcısı olarak adlandırılan İHA TALAY, SAHA EXPO'da ortaya çıkacak. TALAY, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilecek, deniz üzerinde hızlı müdahale gerektirecek görevleri yerine getirebilecek. Alçak irtifada uçuş yeteneği sayesinde radara yakalanma olasılığı çok düşük olan TALAY, 3 saate kadar havada kalabilirken saatte 200 kilometrenin üzerinde sürate ulaşıyor ve hedefindeki olası deniz platformlarının hepsinden hızlı hareket ediyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Bugüne kadar çeşitli insansız hava aracı projelerine imza atan ekibin bir araya gelmesiyle kurulan Solid Aero, askeri ve taktik uygulama amaçları için özel olarak tasarlanmış insansız hava aracı sistemleri ve çözümleriyle fuarda yer alacak.

Dünyada eşi benzeri yok

Yenilikçi tasarımlara imza atan Solid Aero,
"dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı"
iddiasına sahip TALAY'ı ilk kez SAHA EXPO'da sergileyecek.

Fuarda bire bir modeli yer alacak TALAY, 2,60 metre kanat açıklığı, 2 metre gövde uzunluğu ile deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirildi.
TALAY, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak.

TALAY'ın özellikleri neler?

Türkiye'nin denizdeki yeni avcısı İHA TALAY
, 3 saate kadar havada kalabilirken karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor. Alçak irtifada uçuş yeteneği sayesinde radara yakalanma olasılığı çok düşük olan TALAY, saatte 200 kilometrenin üzerinde sürate ulaşıyor ve hedefindeki olası deniz platformlarının hepsinden hızlı hareket ediyor.

TALAY, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilecek, deniz üzerinde hızlı müdahale gerektirecek görevleri yerine getirebilecek.

TALAY, sudan yalnızca 30 santimetre yükseklikte uçabilme kapasitesine sahip bulunuyor ve 150 metreye kadar irtifa alabiliyor. Bu özelliklerin deniz operasyonlarına yeni bir boyut kazandırması ve küresel pazarda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.
TALAY'ın operasyonel seyir irtifası da 3-5 metre arasında yer alıyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile TALAY,
çok çeşitli görevlerde kullanılabiliyor ve operasyonel esnekliği artırıyor. TALAY, ağırlığının yarısına karşılık gelen 30 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

Sistem ve uçuş testleri devam eden TALAY'ın elektrikli modelinin geliştirme sürecinin 3 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

Yüksek yerlilik oranına sahip TALAY'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEI ile çalışmalara başlanacak.


Türk devinden gövde gösterisi: 9 hedefi aynı anda vuruyor

Milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak 270 bin metrekarelik alanda son hazırlıklar tamamladı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bugün Adana'da kapılarını açıyor. Türk Savunma Sanayisinin gözdesi ASELSAN, Adana'da KORKUT, HİSAR O, ZMA-X ile gövde gösterisi yapacak. Başta güvenli iletişim imkânı sağlayan haberleşme çözümlerinin yanı sıra, aviyonik, elektro-optik, radar, elektronik harp, deniz ve güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği 80'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek olan ASELSAN, festival alanında Gök Vatan'ın koruyucusu olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR O Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemini de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Kara Araçları Deneyim Alanında ise ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı ile ASLAN İnsansız Kara Aracı, TEKNOFEST kuşağıyla buluşacak.


#TALAY
#İHA
#Savunma Sanayi

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