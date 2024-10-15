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Savunmada milli hamle: Artık Türkiye üretiyor dışa bağımlılık tamamen bitecek

Savunmada milli hamle: Artık Türkiye üretiyor dışa bağımlılık tamamen bitecek

Seda Ekinci
13:3315/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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Savunmadaki "milli hamle" Türkiye'ye kazandırdı
Savunmadaki "milli hamle" Türkiye'ye kazandırdı

Türkiye'nin Savunma Sanayi alanında yaptığı milli hamleler yerli üretimin ülke ekonomisine katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türk savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranının hızla artması 'millileşme' süreci, pek çok askeri teknolojinin yurt içinde üretilmesine olanak tanıyarak dışa bağımlılığı azalttı. Bu da ülkenin askeri harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla' ya (GSYİH) oranında önemli bir düşüşe neden oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin savunma ihracatı bu süreçte büyüme göstererek 2002'deki 250 milyon dolar seviyelerinden 2023 yılında 5,5 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin savunma alanındaki hamleleri ve geliştirilen milli çözümler sayesinde savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı geriledi, savunma kapasitesi ve ekonomiye katkı arttı. Türk savunma sanayisinin 'millileşme' süreci, pek çok askeri teknolojinin yurt içinde üretilmesine olanak tanıyarak dışa bağımlılığı da azalttı.


Özellikle insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA), zırhlı kara araçları, milli gemiler, füzeler ve radar sistemleri gibi birçok stratejik ürün artık yerli kaynaklarla üretiliyor. Bu projelerin başını Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, Anka, Aksungur gibi İHA/SİHA projeleri çekiyor. Bunlar mühimmat, füze, silah sistemleri, milli gemiler ve askeri kara araçlarıyla destekleniyor.

Yerli üretim ithalat maliyetlerini düşürdü

Yerli üretim, ithalat maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltarak stratejik özerklik sağladı.
Türkiye'nin 1970 ve 1979 yılları arasında askeri ve savunma harcamalarının yüzde 50'si ithalattan oluşurken, bu oran 2000 ve sonrasında yüzde 10'nun altına düştü.
Savunma sanayisinde yerlilik oranı 2002 yılında yüzde 20 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 75-80'e ulaştı.
Bu başarı, dış alımların maliyetini büyük ölçüde azalttığı gibi, yerli firmaların teknoloji üretme kapasitesini de artırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre,
Türkiye'nin savunma ihracatı da bu süreçte büyüme göstererek 2002'deki 250 milyon dolar seviyelerinden 2023 yılında 5,5 milyar dolara çıktı. Bu da yerli üretimin ülke ekonomisine katkısını gösterdi.

Ulusal güvenliğin güçlenmesine katkı sağladı

Yerli ve milli teknolojilerin artması, sadece maliyetleri düşürmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisinde daha bağımsız bir aktör olmasını sağladı.
Milli teknolojilerin geliştirilmesi, envanterdeki kritik sistemlerin dışa bağımlılığını azaltarak, ulusal güvenliğin güçlenmesine katkıda bulundu.
Ayrıca yerli üretimle elde edilen teknolojiler, Türkiye'nin savunma ihracatını artırarak ülkeye döviz kazandırdı ve ekonomik büyümeye katkı sağladı.

Savunma sanayi projeleri, Türkiye'nin askeri, ekonomik, teknolojik gelişimine katkıda bulunurken, bu alandaki işletme ve istihdam sayısını da olumlu yönde etkiledi.

Askeri harcamaların bütçe üzerindeki yükü hafifledi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, Türkiye 2000'li yılların başlarında savunma harcamalarını artırarak bölgesel ve küresel etkisini güçlendirmeye odaklandı, ancak yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesiyle birlikte, askeri harcamaların ekonomik büyümeye oranı yıllar içinde geriledi.

2001 yılında
Türkiye'nin savunma harcamaları 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam aynı yıl Türkiye'nin GSYİH'sının yüzde 3,6'sına karşılık geldi. O dönemde, savunma sanayisinin büyük ölçüde dışa bağımlı olması nedeniyle yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalınıyordu.

2002 yılında
yüzde 3,8'e kadar çıkan bu oran yerli üretim kapasitesinin artması sayesinde izleyen yıllarda düşmeye başladı
. 2023 yılına gelindiğinde Türkiye'nin savunma harcamaları 17 milyar dolara yükselmesine rağmen, bu harcamaların GSYİH'ya oranı yüzde 1,5'e kadar geriledi.

Bu düşüşte, yerli ve milli teknolojilerin ülke savunmasında kullanılması etkili oldu.
Böylece ekonomik maliyetler düştü ve askeri harcamaların bütçe üzerindeki yükü hafifledi.

Tüm dünyanın radarına girdi! Anlata anlata bitiremediler: Türkiye'nin yeni gücünü tek tek manşetlerine taşıdılar

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe dünya gündemine bomba gibi düştü. Amerikan Forbes'ten sonra bir manşet de Atina'dan geldi. Yunan Kathimerini Gazetesi haberinde, Çelik Kubbe'nin özelliklerine geniş yer ayırırken, çok çeşitli hava savunma araçlarını birbirlerine entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlayacağını aktardı. Öte yandan Çelik Kubbe'nin özelliklerine yer verilen haberde "Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek" ifadeleri kullanıldı. Peki 'Gök Vatan’ın yeni gözdesi Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar, özellikleri neler? Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor? Çelik Kubbe'nin önemi ne? Tüm detaylar haberimizde...



#Türkiye
#Türkiye İhracatçılar Meclisi
#Savunma Sanayi

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