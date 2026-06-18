Türkiye’nin yeni üretim haritası çizildi: Mardin'de noodle, Rize'de çay turizmi, Aksaray'da motosiklet

Bu kapsamda en büyük yatırım ise

Ordu'da yapılacak. Burada, kakao işleme ve endüstriyel çikolata üretimi kapsamında 3 projenin toplam büyüklüğü 11,7 milyar lira.

Ordu gibi fındık üretimiyle öne çıkan illerden

Giresun'da da 5 çikolata üretim tesisi kurulması kararlaştırıldı