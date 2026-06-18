Türkiye’nin yeni üretim haritası çizildi: Mardin'de noodle, Rize'de çay turizmi, Aksaray'da motosiklet

"Yerel Kalkınma Hamlesi" kapsamında başarılı bulunan ilk projeler belli olurken Mardin'de "noodle"dan Nevşehir'de kaya oyma veri merkezine, Rize'de çay atıklarından aktif karbon üretiminden Ordu'da endüstriyel çikolataya kadar illere özgü yatırımlar dikkati çekti. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 yılı çağrısı kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayisine kadar çeşitli alanlardaki projeler için 185 milyar liralık yatırım ve 22 bin 479 yeni istihdam öngörülüyor.
Türkiye'de bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve öncelikli yatırım alanlarını desteklemek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile 81 ilin potansiyeli gün yüzüne çıkarılarak ülkenin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.
Bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimini artırmak ve istihdamını güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alınan proje kapsamında 2025 yılı başvuru sonuçları açıklandı. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayisine kadar çeşitli sektörlerde 303 yatırım projesi belirlendi. Şehirlerin potansiyelini harekete geçirecek ve 22 bin 479 kişilik yeni istihdam sağlayacak 185 milyar liralık yatırım planlandı.
Bu kapsamda, büyük çaplı yatırımların yanı sıra ekonomik açıdan fayda sağlayacak projeler öne çıktı.
Tarımda katma değer artırılacak
Mardin'de noodle üretilecek
Rize'de çayın tanımı değişiyor
Çay atıklarından aktif karbon üretimi için de belirlenen proje hayata geçirilecek.
Nevşehir'e veri merkezi
Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarının, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından hazırlanan çalışmayla enerji verimliliği ve güvenlik avantajları nedeniyle veri merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor. Nevşehir'de kurulacak veri merkezinin yatırım ve işletme maliyetinin İstanbul ve Ankara'ya kıyasla yüzde 45 düşük maliyetli olması öngörülüyor.
Yıkıntılardan ekonomi doğacak
Konya'da mermi üretim tesisi
2026 çağrısına 1156 başvuru
2025 yılı başvurularının ardından gözler bu yıla ilişkin projelere çevrildi.
Programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına 1156 başvuru geldi. Toplam 453 milyar liralık asgari yatırım tutarına sahip başvurular değerlendirilerek kamuoyuna açıklanacak.
Program kapsamında söz konusu yatırımlar için vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulacak. Desteklerin kapsamı yatırımın büyüklüğüne, sektörüne ve bölgesel önceliklere göre değişebiliyor. Yapılacak her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak.