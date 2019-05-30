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Ekonomi Türkiyenin yüzde 69unda banka hesabı var
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin yüzde 69’unda banka hesabı var

Türkiye’nin yüzde 69’unda banka hesabı var

Farklı ülkelerdeki banka hesabı olan kişilerin oranları belli olurken, Türkiye’de bu rakamın yüzde 69’larda olduğu görüldü.

Haber Merkezi IHA
Ekonomi Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.
Ekonomi Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, banka hesabı olan kişilerin oranını ele alan istatistikleri inceledi. Ajans Press’in WorldBank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 69’unda banka hesabı olduğu görüldü.

Listenin en başına yerleşen ülke ise Avustralya olurken, yüzde 100’ünde banka hesabı olduğu kaydedildi. Kanada’da Avustralya ile aynı sırayı paylaşırken, orada da oran yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sıraya ise Almanya yerleşirken banka hesabı olan kişilerin oranı yüzde 99 olarak belirlendi. Buna karşın en az oran Pakistan’da görülürken, burada banka hesabı olan kişilerin oranı yüzde 21 olarak karşımıza çıktı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.

Ekonomi Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, bu başlıkta geçen yılbaşından beri 250 binin üzerinden haber yansıması tespit edildi. Geçen yıldan bugüne bankalarla alakalı ise 92 bin 672 haber çıkışı tespit edilirken, bankalar ve ekonominin en çok konuşulan başlıklardan olduğu görüldü.

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