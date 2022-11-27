Türkiye’ye 200 milyon avroluk özel sermaye fonu

Büyüme potansiyeli olan şirketlere stratejik yatırımlar yaparak kârlılık hedefleyen özel sermaye fonları, 2022’nin ilk üç çeyreğinde de dikkate değer bir performans gösterdi. Private Equity International’ın verilerine göre, yılın ilk 9 ayında stratejik satış ve halka arzlar yoluyla 516,9 milyar dolar para toplayan özel sermaye fonları, teknoloji geliştirme konusunda da öncü rol oynuyor. Bağımsız özel sermaye fonu SOS Investment, Amerika merkezli teknoloji şirketi Sir Unique'in desteğiyle yapay zeka teknolojisini yatırım yaptığı şirketlerin iş süreçlerine dahil etmeye başlayacak.

Oktay Kemal Özdemir.

Yatırım yapılacak şirketlerde büyük veri analizi, pazarlama, markalaşma, raporlama, portföy yönetimi ve durum tespiti gibi aşamalarda yapay zekanın kullanılacağı dünyadaki ilk örnek, uluslararası yatırımcıların desteğiyle Türkiye’de kuruldu. ECP, Vita Nova Capital, Hong Kong China Turkey Investment ile Axxess Capital’in de aralarında bulunduğu Eurasia Capital Partners’ın destekli SOS Investment, fonu yapay zeka desteğiyle yönetecek.

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ADAY ŞİRKETLERİ BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan SOS Investment Kurucusu ve Türkiye Temsilcisi Oktay Kemal Özdemir, “Küresel ekonomi büyük bir belirsizlik dönemi yaşıyor. Böyle bir dönemde dünyaca ünlü yatırımcıların desteğiyle bağımsız özel sermaye fonu SOS Investment’ı hayata geçirdik. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde sektörlerinde güçlü bir konum edinen Türk şirketlerine 200 milyon euroyu aşkın yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunu yaparken dünyanın en büyük finansman kuruluşlarından güç alıyoruz. Dünyanın örnek kuruluşları arasına girmeye aday şirketler arıyoruz” dedi.