Türkiye'ye enerjide yüksek gerilim koridoru

Yeşil şebeke kurmak için 10 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerjiyi yatırımlarını artıracak. Bu kapsamda, kapasite artışının iletim şebekesine güvenli bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak bir altyapı planlamasıyla enerji güvenliğine yönelik uzun vadeli bir çalışma ortaya konulacak. HVDC koridoru ile ucuz yenilenebilir enerjinin çokça üretildiği noktalardan tüketimin yoğun olduğu noktalara az kayıpla ve anlık aktarılması sağlanacak.





YENİLENEBİLİR GÜÇ İÇİN YENİ ŞEBEKE

2035 yılında 120 bin megavatlık güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefini ilan eden ve bu kapsamda her yıl en az 7 bin 500-8 bin megavat kurulu gücün devreye alınması planlanıyor. Türkiye, bu hedefin gerçekleşebilmesi için elektrik iletim altyapısını da geliştirecek. Bu doğrultuda Türkiye, doğudan batıya, güneyden kuzeye 40 gigavatlık, 14 bin 700 km uzunluğunda yüksek gerilim doğru akım (HVDC) koridoruyla bağlanacak. HVDC koridoru için 28 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.





AKKUYU SANTRALİ'NDE KULLANILACAK

HVDC koridorunun enerjide daha düşük iletim kaybı, daha yüksek enerji iletim kapasitesi, yüksek güvenilirlik, düşük maliyet, uzun mesafe güç iletimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, yoğun yerleşim yerlerinde dağıtım alt yapısı, farklı şebekelerin entegrasyonu gibi avantajları bulunuyor. Söz konusu koridor, ile ilk reaktörü 2025’te devreye alınacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilen elektrik enerjisinin iletiminin de sağlanabileceği belirtiliyor.





GÜRCİSTAN'A TRANSFER EDECEK

Proje kapsamında, HVDC koridoru, enterkonnekte şebeke yapısına sahip olduklarından dolayı ülkelerin enerji güvenliğinin sağlanmasında da önemli görevler üstleniyor. Türkiye elektrik şebekesine bağlı çalışır halde bir HVDC sistemi bulunuyor. Gürcistan ile Türkiye arasında kurulu olan Karadeniz HVDC iletim hattı 350 megavat iletim kapasitesine sahip. Bu sistem Gürcistan’dan Türkiye’ye enerji transferi sağlıyor.











