Türkiye’yi depreme dirençli hale getiriyoruz

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Zirveye AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ve çok sayıda davetli katıldı. “Şehrini vicdanla tamamla” mottosuyla düzenlenen organizasyonda, gayrimenkul sektörünün gelişimi, depremden etkilenen illerdeki dönüşüm ve yapılaşma, gayrimenkul sektöründeki hedef ve misyonlar sektör paydaşlarıyla paylaşıldı. Zirvede konuşan Murat Kurum, kentsel dönüşüme kararlılıkla devam edeceklerini ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’yi depreme karşı dirençli duruma getireceklerini kaydetti.

İNSANIMIZI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK

Kurum, 6 Şubat depreminde büyük hasar görmüş şehirlerin yeniden tasarım süreçlerini anlatan ‘Umut Çizgisi’ adlı belgeselin ilk gösterimini izledi. Yeni hedefler ve gelecek vizyonu hakkında bilgi veren Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk anından itibaren, bu ağır ve zor günlerde millet olarak yediden yetmişe büyük bir felaketin karşısında kenetlenmenin sınavını verdik. İnsanımızı bir an olsun yalnız bırakmadık” şeklinde konuştu.

İLK TESLİMLER KASIMDA BAŞLIYOR

Yapımı devam eden deprem konutları hakkında bilgi veren Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “Enkaz kaldırma çalışmalarına hızla başladık. Bir taraftan da kalıcı konutlar için temeller attık. Türkiye’nin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini başlattık. Kasım ayının başında da ilk kalıcı konutlarımızın teslimine başlanacak."

RİSKLİ YAPILAR İÇİN SAHADAYIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “İklim değişikliği krizi sebebiyle tarihimize baktığımızda yaşanan göçlerin bu sebeple olduğunu görüyoruz. Her alanda yeşil dönüşümü başlatmalıyız. Aksi taktirde bu tahribatlarla karşı karşıya kalırız. İstanbul’da riskli yapılardaki iyileşmeyi sağlamak için sahadayız. Şu anda 170 bin yapının iyileştirilmesi devam ediyor. ‘Bizim Şehir’ adında bir pilot uygulama yaptık. Burada ana kriterlerimiz; şehirlerin kimlikli, sağlıklı, insan merkezli, çevreci ve teknolojiyi insana faydalı olarak kullanan şehirler olarak ortaya çıktı” bilgisini verdi.

Mehmet Kalyoncu

Yeni modele İstanbul’dan başlayabiliriz

Organizasyonda üzerinde durulan bir diğer konu da erişilebilir konut sorunuydu. GYODER, 20 Temmuz’da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli’nin lansmanını yapmıştı. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, zirvede, Yeni Konut Modeli’ne dair son gelişmeleri paylaşarak şu bilgileri verdi: “Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul’da konut stokunun yüzde 10’unu hedefliyoruz.”







