Türkler varken SAP’a gerek yok

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, Turquality Destek Programı kapsamında, ihracatçı firmaların SAP'a yaptığı harcamaların bile iyi niyet olsa da devlet tarafından karşılandığını açıkladı.

Türkiye’de 2016 yılında 1,2 milyar dolarlık yazılım ithalatı gerçekleştirilmesi hem yerel bilgilerin güvenliğinin hem de cari açık sorunun sürmesine neden oluyor. Yazılım tabanlı ithalat boyutunu en iyi anlatan uygulamaların başında ise Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) pazarının halihazırda yüzde 95’ine hakim olan Alman menşeli SAP firması geliyor. Firmanın ABD ile yakın temas halinde olduğu da biliniyor. Hal böyle iken son zamanlarda ABD hükümeti tarafından Türkiye’ye yönelik ekonomik yıpratma saldırılarının bir benzerine bulaşan SAP, elindeki güçlü pazar payını koz olarak kullanıp İran’a ambargoyu da öne sürerek İran’la iş yapan Türk firmalarına çözüm hizmetleri sunmayacağı tehditinde bulundu. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan sektör yetkilileri, SAP’ın seviyesinde kaliteli yazılım hizmeti sunma potansiyeli taşıyan Türk firmalarına hem özel hem kamu ayağında yeterince şans verilmediği ve yabancı hayranlığının yazılım sektörünün durumu özetlediğini aktarıyor.

YERLİ FİRMALAR DA YAPAR

Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş, SAP’ın verdiği yazılım hizmetlerinin tamamını Türk yazılım şirketlerinin de sunduğunu dile getirdi. Türkiye’deki bankacılıktan enerjiye kadar sektörel her alanda üretilen yazılım çözümlerinin ihracatına da başlandığına dikkat çeken Güneş, “Hem özel hem kamu kesimi yerli yazılımı kullanma konusunda hiç bir sakınca görmesinler, gönülleri rahat olsun, talep edecekleri tüm iş yazılım sistemlerini yerli firmalar olarak karşılayacak altyapıya sahibiz” ifadelerini kullandı.

D.Ufuk Güneş

PAZAR PAYINI ARTIRMAK İÇİN DEVLET EL UZATMALI

Yerli yazılım firmalarına şans verilmediği için yabancı firmaların hegamonyası olduğunu anlatan Güneş, Türkiye’de şirketlerin SAP’ı yoğun kullanılmasının en önemli sebebinin prestij adına yabancı ve marka algısı yüksek firma seçme alışkanlığı olduğunu belirtti. Güneş, SAP’ın menşei olduğu Almanya’nın şirketin yayılmacı politikasına desteğinin de hakim pazar payında etkili olduğunu aktardı. Güneş, hükümetin sunacağı teşvik ve yol haritasıyla Türk yazılım firmalarının yurt içindeki tüm sektörlerinin altyapı hizmetlerinde söz sahibi olabileceğini vurgulayarak, bu sayede yabancı şirketlerin yaptırımlarının da bertaraf edileceğini vurguladı.

Selcan Taşkıran

UZMANLAŞMA SAĞLANIRSA TÜRK YAZILIMCILAR GELİŞİR

Yerli yazılım alanında önemli projeleri bulunan Netaş’ın CMO’su Selcan Taşkıran, muhasebe kısmında çok güçlü türk yazılım firmaları olduğunu, bu sektördeki gibi uzmanlaşma sağlanarak tüm sektörlerde ilerleme kaydetme potansiyelinin Türk yazılım firmalarında bulunduğunu aktardı. Taşkıran, şunları söyledi: “Burada önemli olan uzmanlaşmayı sağlamak, yabancı şirketlerin elindeki yazılım çözümü hizmetlerinin yerli yazılım firmalarına rekabet koşulları çerçevesinde geçmesi, yapılamayacak iş değil. Hükümetten yerli yazılıma yönelik destekler de elde edilerek faaliyetlerde ilerleme kaydedilebilir.”

MICROSOFT REDDETTİ

Öte yandan SAP’ın yaptırımına Microsoft’un da dahil olacağı iddia edilirken, görüşüne başvurduğumuz Microsoft Türkiye yetkilileri, İranla iş yapan Türk firmalara sundukları hizmetlerde herhangi bir kısıtlamaya gitme durumunun söz konusu olmadığını iletti.

Fahrettin Oylum

Belediyeler bile SAP'ta

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum da yabancı yazılım şirketlerinin piyasadaki hegamonyasının temelinde yabancı hayranlığı olduğunu dile getirdi. Oylum, "Çoğu kamu kurumu ve belediyeler de büyük bütçeler aktarıp SAP’ı kullanıyor. Yerli firmaların pazar ile ilgili sıkıntısı var; yoksa teknik, bilgi birikimi ve mühendislik olarak hiçbir eksikliğimiz bulunmuyor” dedi.

SAP gibi firmalardan ayrılmanın bir anda mümkün olmadığına da değinen Oylum, “Tüm iş süreçleriniz bu şirketlerin bulut tabanlı veri merkezlerinde bulunuyor. Bu da kendilerine bağımlı kılıyor şirketleri. Firmalar kısa vadede çıkmazlar ama yaşanan olay en azından firmaları yerli ve milliye teşvik edecektir.”

REGÜLASYONA UYUYORUZ

Konuya ilişkin ulaştığımız SAP özetle şu cevabı verdi: “İhracat kontrol kuralları ve yaptırımlarına tabi her şirket gibi; SAP yazılım ve hizmetlerinin satışı, ihracatı ve kullanımı da birtakım düzenlemelere tabidir ve SAP’nin bu regülasyonlara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. SAP’nin, herhangi müşterisinin İran’da ya da başka ülkedeki ticari faaliyetlerine veya genişleme planlarına müdahale etmesi kesinlikle söz konusu değildir. SAP ürünlerinin belli ülkelere satışı ve bu ülkelerde kullanımı için ihracat kontrol kuralları uyarınca gerekli izinler alınmalıdır."