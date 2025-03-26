Türkmen enerjisine köprü Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, Trans Hazar Gaz Boru Hattı ve Trans Hazar Elektrik Hattı’nı yeniden gündeme taşıdı. Bayraktar, projenin hayata geçmesi halinde Türkmenistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya daha fazla doğal gaz akışı sağlanacağını belirtti.

Dünyanın en büyük kapalı su birikintisi olan Hazar’da yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 300 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor. Projenin uzun yıllardır hayata geçememesinin temel sebebi Hazar’ın statüsü. Bu sebeple gazın büyük bir bölümü şu ana kadar Rusya ve Çin pazarlarına ihraç ediliyordu. Trans Hazar Gaz Boru Hattı, bu bağımlılığı azaltarak Türkmenistan’ın Avrupa’ya doğrudan erişimini sağlayacak. Öte yandan Türkmenistan’daki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesinde de Türkiye aktif rol oynayacak.