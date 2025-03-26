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Türkmen enerjisine köprü Türkiye

Türkmen enerjisine köprü Türkiye

Merve Safa Akıntürk
04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa'daki enerji krizi, Trans Hazar Gaz Boru Hattı ve Trans Hazar Elektrik Hattı projelerini yeniden gündeme taşıdı. Türkmenistan, doğal gaz ve elektriğini Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, Trans Hazar Gaz Boru Hattı ve Trans Hazar Elektrik Hattı’nı yeniden gündeme taşıdı. Bayraktar, projenin hayata geçmesi halinde Türkmenistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya daha fazla doğal gaz akışı sağlanacağını belirtti.


TÜRKMEN GAZI AVRUPA’YA ULAŞACAK

Dünyanın en büyük kapalı su birikintisi olan Hazar’da yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 300 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor. Projenin uzun yıllardır hayata geçememesinin temel sebebi Hazar’ın statüsü. Bu sebeple gazın büyük bir bölümü şu ana kadar Rusya ve Çin pazarlarına ihraç ediliyordu. Trans Hazar Gaz Boru Hattı, bu bağımlılığı azaltarak Türkmenistan’ın Avrupa’ya doğrudan erişimini sağlayacak. Öte yandan Türkmenistan’daki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesinde de Türkiye aktif rol oynayacak.


#Ekonomi
#enerji
#Türkiye

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