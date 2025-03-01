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Türkmen gazı bugün geliyor

Türkmen gazı bugün geliyor

Merve Safa Akıntürk
04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye bugün Türkmen doğal gazına kavuşuyor. Yıl sonuna kadar gelecek 1,3 milyar metreküplük gaz, 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye, enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve arz güvenliğini artırma stratejisi kapsamında kritik iki gelişmeye imza attı. Yıllardır süren müzakere sürecinin ardından Türkmenistan’dan swap yöntemiyle boru gazı tedariki bugün başlıyor.

Türkmenistan'ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı üzerinden İran'a gelecek gaz swap yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacak. Gürbulak'tan teslim alınacak gaz, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak. İlk etapta 1,3 milyar metreküp gazın Türkiye’ye ulaştırılması planlanırken, uzun vadede 5 yıllık swap anlaşmasına dönüştürülmesi hedefleniyor.

SOMALİ’DE SIRA KARADA

Bir diğer kritik gelişme ise Türkiye'nin Somali'deki enerji çalışmaları. 26 Ekim’den bu yana Somali’deki deniz yetki alanlarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, saha çalışmalarının 3’te 2’sini tamamladı. Gemi, bugün itibarıyla Somali’de kara alanlarında da araştırma ve sondaj çalışmaları başlayacak.

DOĞAL GAZA MARTTA ZAM YOK

  • Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ), mart itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.


#Doğal Gaz
#Ekonomi
#Türkmen Gazı

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