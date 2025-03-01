Türkmen gazı bugün geliyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ), mart itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.