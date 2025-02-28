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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

17:0928/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
AA
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Çiftçilere 4,3 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak.
Çiftçilere 4,3 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 364 milyon 755 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.


Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı,
"4 milyar 364 milyon 755 bin lirayı aşkın destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadesini kullandı.

Destek tutarları

Hububat için 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 lira, hayvan hastalıkları için 432 milyon 446 bin 630 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 25 milyon 837 bin 788 lira, lisanslı depolarda ürün depolama kira, nakliye ve analiz için 3 milyon 405 bin 344 lira olarak belirlendi.



#destek
#sosyal medya
#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanlığı

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