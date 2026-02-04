Türksat 7A’da tedarik süreci başlıyor

Türkiye, uzay ve haberleşme altyapısında yeni bir eşiğe hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Türksat, 2026 yılı öncelikleri arasına Türksat 7A haberleşme uydusunun tedarik sürecinin başlatılmasını ve projenin fiilen hayata geçirilmesini aldı. 2025’te tamamlanan ihtiyaç analizleri ve fizibilite çalışmalarının ardından gözler sözleşme aşamasına çevrildi.

YENİ NESİL UYDU

Türksat 7A projesi için hazırlık süreci geçen yıl başlatıldı. Bu kapsamda teknik gereksinimler netleştirildi, fizibilite değerlendirmeleri tamamlandı ve uluslararası üreticilerle ön görüşmeler yapıldı. Halihazırda teknik şartname hazırlıkları sürerken, 2026 yılı içinde tedarik sözleşmelerinin imzalanması hedefleniyor. Projede, daha önce uzaya gönderilen yerli üretim Türksat 6A’dan kazanılan mühendislik deneyimi ve alt sistem kabiliyetlerinin doğrudan kullanılması planlanıyor. Yetkililer, 7A’nın daha yüksek yerli katkı oranıyla geliştirilecek yeni nesil bir haberleşme uydusu olacağını vurguluyor.

BİRİKİM İLERİ AŞAMAYA TAŞINACAK

Türkiye’nin uydu alanındaki kapasitesi, son yıllarda yapılan yatırımlarla belirgin biçimde genişledi. Yüzde 80’in üzerinde yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Türksat 6A, Nisan 2025’te hizmete alınmış ve Türkiye’yi kendi haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşımıştı. 7A projesinin de bu teknik ve kurumsal birikimi ileri aşamaya taşıması bekleniyor.

3,5 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Öte yandan haberleşme altyapısında da büyüme sürüyor. Fiber altyapı uzunluğu 638 bin kilometreye ulaşırken, mobil genişbant abone sayısı 97 milyona çıktı. 5G ihalesinin tamamlanmasıyla 3,5 milyar doların üzerinde kaynak sağlandı. Bu kaynağın yerli 5G ekosistemi ve altyapı yatırımlarına yönlendirileceği, 5G tabanlı otonom ulaşım, uzaktan sağlık, akıllı fabrika ve tarım uygulamalarının yaygınlaştırılacağı belirtiliyor.





ORTAK UYDU PROJELERİ GÜNDEMDE

Uzay alanında uluslararası iş birlikleri de gündemde. Dost ve kardeş ülkelerin uydu operatörleriyle ortak uydu projeleri, yörünge kullanımı ve kapasite paylaşımı başlıklarında temaslar yürütülüyor. Ayrıca uzay tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmetleri için de çalışmalar devam ediyor. Bu hizmetlerin ulaştırma, acil durum haberleşmesi, savunma sanayii ve kritik altyapılar için yeni nesil iletişim çözümleri sunması hedefleniyor.



