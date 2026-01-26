TÜRKSAT'ta yayın yapan kanal sayısı 532'ye yükseldi

TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A ile kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını anlattı. Uraloğlu, "Uzay Vatan"daki egemenliğini, teknoloji ihraç eden kabiliyetle birleştirdiklerine işaret ederek, "Bugün TÜRKSAT, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.