TÜRKSAT'ta yayın yapan kanal sayısı 532'ye yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle 6 aktif uydusu bulunan TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini kaydetti.
TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A ile kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını anlattı. Uraloğlu, "Uzay Vatan"daki egemenliğini, teknoloji ihraç eden kabiliyetle birleştirdiklerine işaret ederek, "Bugün TÜRKSAT, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.
YURT DIŞI KANAL SAYISINDA YÜZDE 50'LİK ARTIŞ
TÜRKSAT'ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı son 5 yılda yüzde 50 oranında artışla 171'e çıkardık. Bu tablo, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık TÜRKSAT üzerinden yükseliyor. TÜRKSAT uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi.” Uraloğlu, Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının birer başarı hikayesine dönüştüğünün altını çizerek, Türksat 6A ile Güney Asya'da yeni bir sayfa açıldığını bildirdi.