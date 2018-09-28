Ekonomi TUSAŞ ve Airbus ortak araştırma yapacak
İŞ DÜNYASI

TUSAŞ ve Airbus ortak araştırma yapacak

TUSAŞ ve Airbus'ın, Airbus uçak programları için hareketli parçaların yapılarında araştırma ve geliştirme konusunda ortak anlaşma imzaladığı açıklandı.

Haber Merkezi Reuters
TUSAŞ
TUSAŞ

TUSAŞ'ın konuyla ilgili basın bülteninde, anlaşmanın TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Airbus Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Strateji Başkanı Marco Miklis tarafından İstanbul Airshow 2018'de düzenlenen bir törenle imzalandığı belirtildi.

Bültende, "İki şirket, gelecekteki ticari uçak tasarımlarında çözüm ortağı olarak anlaşma sağladı" denildi.

Bültene göre, anlaşmanın Airbus ve TUSAŞ arasındaki teknoloji ve inovasyon araştırma ortaklığını genişletme ve geliştirmede önemli olduğunu belirten Kotil, "Türkiye’de teknolojik ortaklıklarımız arasına yeni ve çok önemli bir katkı daha sağladık. Dünyanın önemli şirketlerinden Airbus ile gelecekteki ticari uçak teknolojileri için yaptığımız anlaşma şirketimizin teknolojik atılımlarında iddialı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor" dedi.

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