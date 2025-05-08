Uçakta silah taşıma ücreti düştü: 200 TL’yi aşamayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava yolu ile seyahat eden yolcuların ruhsatlı silahlarının taşınması ile ilgili usul ve esasları yeniden belirledi. Yayınlanan genelgeye göre, havayolu şirketleri silah taşımak için kişilerden daha önce 800 TL alırken bu ücret şimdi en fazla 200 TL olabilecek. Genelgede, “Hava yolu ile seyahat eden yolcular için 2025 yılında silah başına en fazla 200 TL silah taşıma ücreti alınır” denildi. Silah taşıma yetkisine sahip olan ve görevi yerine getirmesinde silah kullanma zorunluluğu bulunan VIP salonlarından faydalanan VIP yolcular, TKS mensubu subay, astsubay ve uzman er ve erbaşlar ile EGM merkez ve taşrada görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli kişiler tek silahla sınırlı olmak kaydıyla silah taşıma ücretinden muaf tutulacak.